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416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
22 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 35,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 42,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 13,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 49,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 47,
Северо-Казахстанская область - 69,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 984079 заболевших.
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