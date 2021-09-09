08:00, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6
4106 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 329,
город Алматы - 976,
город Шымкент - 150,
Акмолинская область - 201,
Актюбинская область - 222,
Алматинская область - 330,
Атырауская область - 127,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Жамбылская область - 79,
Западно-Казахстанская область - 124,
Карагандинская область - 549,
Костанайская область - 178,
Кызылординская область - 92,
Мангистауская область - 185,
Павлодарская область - 229,
Северо-Казахстанская область - 81,
Туркестанская область - 53.
Всего в стране выявлено 828224 заболевших.