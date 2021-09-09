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    08:00, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    4106 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4106 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 329,

    город Алматы - 976,

    город Шымкент - 150,

    Акмолинская область - 201,

    Актюбинская область - 222,

    Алматинская область - 330,

    Атырауская область - 127,

    Восточно-Казахстанская область - 201,

    Жамбылская область - 79,

    Западно-Казахстанская область - 124,

    Карагандинская область - 549,

    Костанайская область - 178,

    Кызылординская область - 92,

    Мангистауская область - 185,

    Павлодарская область - 229,

    Северо-Казахстанская область - 81,

    Туркестанская область - 53.

    Всего в стране выявлено 828224 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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