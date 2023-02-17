41 проект ВИЭ планируют запустить в Казахстане к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о проводимой работе по внедрению новых технологий в сфере производства электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране проводятся мероприятия по увеличению мощности энергоисточников. В прошлом году впервые провели аукционы по строительству новых станций. К 2026 году в Алматинской, Кызылординской, Туркестанской и Улытауской областях появятся гибкие источники генерации общей мощностью 1700 МВт. Начаты инвестиционные соглашения по модернизации действующих электростанций с дополнительной мощностью более 1300 МВт», - сказал Роман Скляр в ходе парламентских слушаний.

По его словам, разработана Дорожная карта строительства новой Экибастузской ГРЭС-3 с внедрением современных технологий. «Самрук-Энерго» реализует проект строительства дополнительных энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2. Кроме того, планируется расширение Аксуской ГРЭС.

«В прошлом году запущено 12 объектов возобновляемой энергии мощностью 385 МВт. В этом году введено в эксплуатацию 15 объектов возобновляемых источников энергии мощностью 276 МВт. В результате доля производства возобновляемых источников энергии вырастет до 5%. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 41 проект возобновляемых источников энергии мощностью 757 МВт», - добавил Роман Скляр.