41 дом на 2 436 квартир строится в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ведется строительство 41 жилого дома на 2 436 квартир. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в области всего сдано в эксплуатацию 5 тысяч 984 квартиры. В том числе 759 семей были обеспечены квартирами из коммунального фонда жилья.​ 432 семьи справили новоселье благодаря пилотному проекту «Шаңырақ» и программе «Бақытты отбасы» - 432 семьи. Ведется строительство 41 многоэтажного жилого дома на 2 436 квартир», - рассказал глава региона М. Досмухамбетов.​

Он подчеркнул, что строительство жилья в регионе продолжится.