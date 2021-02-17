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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:21, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    41 дом на 2 436 квартир строится в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области ведется строительство 41 жилого дома на 2 436 квартир. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в области всего сдано в эксплуатацию 5 тысяч 984 квартиры. В том числе 759 семей были обеспечены квартирами из коммунального фонда жилья.​ 432 семьи справили новоселье благодаря пилотному проекту «Шаңырақ» и программе «Бақытты отбасы» - 432 семьи. Ведется строительство 41 многоэтажного жилого дома на 2 436 квартир», - рассказал глава региона М. Досмухамбетов.​

    Он подчеркнул, что строительство жилья в регионе продолжится.
    Теги:
    Атырауская область 2020-Итоги года Акимат Жилье Строительство
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