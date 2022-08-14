14 Августа 2022 19:15

41 человек погиб при пожаре в церкви в Египте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел во время воскресной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.com.

Пожар произошел в одной из церквей Гизы. Известно о гибели 41 человека, пострадали не менее 14 человек. По предварительной версии, пожар мог начаться в результате замыкания электропроводки. Большинство погибших были детьми.

Пожары из-за неисправности электропроводки случаются в Египте довольно часто. Подобный случай произошел в 2020 году в египетской больнице, где проходили лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Тогда погибли 7 человек и несколько пострадали.

Ранее в Египте погибли 17 человек в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на пустынном шоссе в центральной части Египта.

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany