41,5 млрд тенге выделили на инфраструктурное развитие окраин крупных городов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В моно- и малых городах запланирована модернизация 180 км инженерных сетей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня министерством продолжается работа по развитию регионов в рамках различных бюджетных программ, в целях повышения качества жизни людей и улучшения показателей Системы региональных стандартов. Так, в 2023 году для развития инженерной и транспортной инфраструктуры регионов на реализацию 67 бюджетных инвестиционных проектов в 14 областных центрах выделено 42,1 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Мажилисе.

По его словам, в рамках данных средств ведутся работы по модернизации около 60 км внутригородских дорог и 140 км инженерных сетей.

«Кроме того, на реализацию 74 проектов в 29 моно- и малых городах выделено 34,9 млрд тенге. Планируется модернизировать 90 км внутригородских дорог и 180 км инженерных сетей. Также для инфраструктурного развития окраин крупных городов планируется реализация 33 проектов, на них выделено 41,5 млрд тенге. Будет модернизировано около 60 км дорог и 160 км инженерных сетей в данных городах», - добавил министр.