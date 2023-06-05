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    11:45, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    41,5 млрд тенге выделили на инфраструктурное развитие окраин крупных городов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В моно- и малых городах запланирована модернизация 180 км инженерных сетей. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня министерством продолжается работа по развитию регионов в рамках различных бюджетных программ, в целях повышения качества жизни людей и улучшения показателей Системы региональных стандартов. Так, в 2023 году для развития инженерной и транспортной инфраструктуры регионов на реализацию 67 бюджетных инвестиционных проектов в 14 областных центрах выделено 42,1 млрд тенге», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Мажилисе.

    По его словам, в рамках данных средств ведутся работы по модернизации около 60 км внутригородских дорог и 140 км инженерных сетей.

    «Кроме того, на реализацию 74 проектов в 29 моно- и малых городах выделено 34,9 млрд тенге. Планируется модернизировать 90 км внутригородских дорог и 180 км инженерных сетей. Также для инфраструктурного развития окраин крупных городов планируется реализация 33 проектов, на них выделено 41,5 млрд тенге. Будет модернизировано около 60 км дорог и 160 км инженерных сетей в данных городах», - добавил министр.


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