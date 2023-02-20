4037585 4037585

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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Казахстана в Акмолинскую область, ликвидация последствий коммунальных аварий в регионах страны, нападение в школе Петропавловска, возвращение казахстанских спасателей и медиков из Турции, победы наших спортсменов за рубежом и много другое. Чем запомнилась казахстанцам минувшая неделя, читайте в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Подготовка спасателей и развитие АПК в Акмолинской области

На этой неделе Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область. В ходе визита он посетил ряд предприятий региона, выступил перед курсантами Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий, а также ознакомился с деятельностью ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация».

Глава государства также посетил ТОО «Тепличные технологии Казахстана» в Степногорске. Президент оценил качество и отметил востребованность выпускаемой продукции, а также обратил внимание на экспортные возможности компании.

Не осталась без внимания и ТЭЦ города Степногорска. Заслушав доклад акима области, Президент поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

Президент в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне города Степногорска. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями.

В эти же дни Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Текст Конституционного закона опубликован в печати.

Наши спасатели возвращаются на Родину из Турции

Еще 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 40 642.

Поисково-спасательные работы в зоне бедствия, в которых после разрушительных землетрясений принимали участие 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе из Казахстана, планируется завершить сегодня.

Первая группа казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек уже вернулась на Родину. В аэропорту Алматы с аплодисментами их встретили волонтеры, родные, друзья и коллеги. Вторая группа казахстанских спасателей должна вернуться 19 февраля. Вернувшиеся домой казахстанские спасатели и медики поделились результатами тяжелой работы. Наши спасатели проводили поисковые работы в трех городах Турции - Газиантеп, Хатай и Нурдаги. С начала проведения операции им удалось спасти семь человек. Также они извлекли тела 88 погибших, в том числе 10 детей.