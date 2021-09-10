08:00, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6
4024 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 4 024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 832 248 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 320,
в городе Алматы – 931,
в городе Шымкенте – 160,
в Акмолинской области – 203,
в Актюбинской области – 300,
в Алматинской области – 290,
в Атырауской области – 130,
в ВКО – 167,
в Жамбылской области – 75,
в ЗКО – 98,
в Карагандинской области – 581,
в Костанайской области – 176,
в Кызылординской области – 79,
в Мангистауской области – 183,
в Павлодарской области – 220,
в СКО – 72,
в Туркестанской области – 39.