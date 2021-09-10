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    08:00, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    4024 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 4 024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтверждено 832 248 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 320,

    в городе Алматы – 931,

    в городе Шымкенте – 160,

    в Акмолинской области – 203,

    в Актюбинской области – 300,

    в Алматинской области – 290,

    в Атырауской области – 130,

    в ВКО – 167,

    в Жамбылской области – 75,

    в ЗКО – 98,

    в Карагандинской области – 581,

    в Костанайской области – 176,

    в Кызылординской области – 79,

    в Мангистауской области – 183,

    в Павлодарской области – 220,

    в СКО – 72,

    в Туркестанской области – 39.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru
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