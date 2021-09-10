4024 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 4 024 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 832 248 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 320,

в городе Алматы – 931,

в городе Шымкенте – 160,

в Акмолинской области – 203,

в Актюбинской области – 300,

в Алматинской области – 290,

в Атырауской области – 130,

в ВКО – 167,

в Жамбылской области – 75,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 581,

в Костанайской области – 176,

в Кызылординской области – 79,

в Мангистауской области – 183,

в Павлодарской области – 220,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 39.

