НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 400 тысяч тонн дизтоплива выделяют на посевные работы. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году на проведение посевных работ (на период февраль – июнь) выделено дизтопливо в объеме – 400 тыс. тонн, это на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас цена за тонну 212 тысяч тенге, что на 15% ниже рыночной цены», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

По его словам, в настоящее время акиматы областей (на основании внутренних регламентов) завершают мероприятия по определению операторов, которые обеспечат приобретение и доставку дизтоплива с НПЗ в регионы, с последующей реализацией СХТП. В южных регионах уже начаты отгрузки.

«В целях исполнения поручения Главы государства по своевременному и качественному проведению весенне-полевых работ текущего года, Министерством сельского хозяйства неоднократно проведены совещания с акиматами областей. Обсуждена прогнозная структура посевных площадей, указана необходимость увеличения производства социально-значимых культур с целью полного насыщения внутреннего рынка», - отметил вице-министр.

«В целях координации всех вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением СХТП семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей», - добавил А. Сапаров.