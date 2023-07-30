400 тысяч га планируют вернуть в госсобственность в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Акмолинской области в государственную собственность возвращено 302 тысячи га неиспользуемых земель. В этом году план по возврату и вовлечению составляет 400 тысяч га, из них возвращено 98,6 тысячи га неиспользуемых сельхозземель. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.



В Акмолинской области продолжается работа в сфере земельных отношений. Актуальным проблемным вопросом остается дефицит пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья, который отмечается в 420 населенных пунктах области на площади 437,8 тысячи га.

Как отметили в ведомстве, для решения вопроса районными исполнительными органами с начала года осуществлены мероприятия по расширению границ населенных пунктов на площади 45,8 тысячи га (план - 76,3 тысячи га), по закреплению за сельскими округами - 46 тысячи га (план - 65,9 тысячи га), по изъятию земель для государственных нужд на площади 0,4 тысячи га (план - 5,5 тысячи га), по включению пастбищных угодий в планы по управлению пастбищами - 145,6 тысячи га (план - 217,8 тысячи га).

Кроме того, в целях недопущения социальной напряженности заключены меморандумы с сельхозтоваропроизводителями о совместном использовании пастбищных угодий на площади 287,1 тысячи га.

«В соответствии с поручением Главы государства, с 2022 года на территории Акмолинской области проводятся мероприятия по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением земельного законодательства сельхозземель. В 2022 году в государственную собственность возвращено 302 тысячи га неиспользуемых земель. В этом году план по возврату и вовлечению составляет 400 тысяч га, из них возвращено 98,6 тысячи га неиспользуемых сельхозземель. Путем добровольного отказа возвращено 42,5 тысячи га, истечением срока аренды - 19,9 тысячи га, в судебном порядке - 36,2 тысячи га. Вовлечено в сельхозоборот -191,1 тысячи га. Работа в этом направлении продолжается», - резюмировали в ведомстве.