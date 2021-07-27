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400 тыс. квадратных метров жилья построено в Атырауской области с начала года
27 Июля 2021 19:45
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в первом полугодии построено 400 тыс. квадратных метров жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В первом полугодии обеспечен объем строительных работ в 107,2%. Причем по городу Атырау рост составил 276%, в Курмангазинском районе – 164,8%. За этот период по области введено в строй 399,8 тыс. квадратных метров жилья. Это на 188,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Айгуль Ажигалиева.
Сообщив, что в государственный бюджет поступило налогов и других обязательных платежей на сумму 687,4 млрд тенге.
Объем инвестиций в основной капитал с начала года увеличился на 16,5%. На 0,9% возросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства - до 50742.
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