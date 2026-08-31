400 тысяч человек в Японии предупредили об опасности из-за сильных ливней

В префектуре Фукуи в центральной части Японии из-за проливных дождей объявили высокий уровень опасности. Около 400 тысяч человек призвали принять меры для обеспечения безопасности после сообщений о наводнениях, оползнях и затопленных дорогах, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Японское метеорологическое агентство в воскресенье выпустило специальное предупреждение для нескольких районов префектуры. В городах Фукуи, Оно и Кацуяма первоначально действовал пятый, максимальный уровень опасности.

Позже предупреждение понизили до четвертого уровня. Он предусматривает необходимость эвакуации жителей из опасных районов.

Проливные дожди привели к затоплению домов и дорог, а некоторые реки вышли из берегов. Поступили сообщения об оползнях и автомобилях, оказавшихся заблокированными на затопленных участках дорог.

За 24 часа до утра воскресенья в городах Кацуяма, Сакаи и Фукуи выпало более 300 мм осадков. Этот показатель стал рекордным для некоторых районов.

Из-за повышения уровня воды власти рассматривают возможность экстренного сброса воды из плотины в городе Сакаи. Это позволит освободить дополнительное место в водохранилище и снизить риск его переполнения.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди могут продолжиться. До понедельника нестабильная погода сохранится в северо-восточных районах Японии.

Ранее сообщалось о 764 погибших в результате разрушительного наводнения в Непале.