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    15:36, 24 Январь 2024 | GMT +6

    400 млн тенге присвоили бухгалтеры райотдела образования в Туркестанской области

    Рецидивист ограбил на миллион тенге квартиру в Таразе
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены департаментом АФМ по Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры ГУ «Отдел образования Келесского района», которые в период с 2021-го по 2023 год, вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования. Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц. В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге. По указанным фактам начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в АФМ.

    Как отметили в ведомстве, иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Образование Борьба с преступностью Криминал АФМ
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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