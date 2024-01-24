400 млн тенге присвоили бухгалтеры райотдела образования в Туркестанской области

Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены департаментом АФМ по Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры ГУ «Отдел образования Келесского района», которые в период с 2021-го по 2023 год, вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования. Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц. В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге. По указанным фактам начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в АФМ.

Как отметили в ведомстве, иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.