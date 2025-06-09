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    15:30, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    400 мигрантов остались без разрешения на работу в Костанае

    Из 1 061 заявления более 400 отклонили — причиной послужили формальные ошибки в пакете документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мигрант строитель
    Фото: Pixabay

    За пять месяцев 2025 года в Костанайской области поступило 1 061 заявление на выдачу или продление разрешения на осуществление трудовой деятельности. Из них было удовлетворено 651 заявление. В 410 случаях (38,6%) мигрантам было отказано.

    — Основной объем отказов — 375 или 91,5% — вынесен отделом занятости и социальных программ. Кроме того, миграционной службой отказано по 27 заявлениям, еще 8 заявок не были согласованы вовремя. В то же время 211 человек, получивших отказ, обратились повторно и смогли получить разрешение, — уточнили в отделе занятости Костаная.

    Как отмечают в уполномоченных органах, все случаи отказа связаны с ошибками в оформлении электронной заявки. Причины касаются как самих трудовых мигрантов и их работодателей, так и качества работы сотрудников Госкорпорации «Правительство для граждан. Основные нарушения включают:

    • неполный пакет документов (в частности, скан паспорта без отметок о пересечении границы за последние 12 месяцев);
    • нечитабельные сканы документов;
    • недействительные документы (истекший срок, отсутствие подписей, неполные или ошибочные данные);
    • несоответствие сроков медицинской страховки сроку разрешения;
    • ошибки в выборе подвида государственной услуги (выдача или продление разрешения);
    • неверное указание срока действия разрешения;
    • игнорирование максимального срока пребывания в РК (12 месяцев) по дате последнего въезда.

    Накануне Kazinform сообщал, что в Астане начал свою работу центр по подготовке казахстанцев к трудоустройству за рубежом.

    К слову, большинство трудовых мигрантов приезжают в Казахстан из Китая — подробнее об этом можно прочитать здесь.

    Теги:
    Занятость Регионы Казахстана Работа Костанайская область Миграция Иностранцы Мигранты Трудовые мигранты
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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