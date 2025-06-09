400 мигрантов остались без разрешения на работу в Костанае

За пять месяцев 2025 года в Костанайской области поступило 1 061 заявление на выдачу или продление разрешения на осуществление трудовой деятельности. Из них было удовлетворено 651 заявление. В 410 случаях (38,6%) мигрантам было отказано.

— Основной объем отказов — 375 или 91,5% — вынесен отделом занятости и социальных программ. Кроме того, миграционной службой отказано по 27 заявлениям, еще 8 заявок не были согласованы вовремя. В то же время 211 человек, получивших отказ, обратились повторно и смогли получить разрешение, — уточнили в отделе занятости Костаная.

Как отмечают в уполномоченных органах, все случаи отказа связаны с ошибками в оформлении электронной заявки. Причины касаются как самих трудовых мигрантов и их работодателей, так и качества работы сотрудников Госкорпорации «Правительство для граждан. Основные нарушения включают:

неполный пакет документов (в частности, скан паспорта без отметок о пересечении границы за последние 12 месяцев);

нечитабельные сканы документов;

недействительные документы (истекший срок, отсутствие подписей, неполные или ошибочные данные);

несоответствие сроков медицинской страховки сроку разрешения;

ошибки в выборе подвида государственной услуги (выдача или продление разрешения);

неверное указание срока действия разрешения;

игнорирование максимального срока пребывания в РК (12 месяцев) по дате последнего въезда.

Накануне Kazinform сообщал, что в Астане начал свою работу центр по подготовке казахстанцев к трудоустройству за рубежом.

К слову, большинство трудовых мигрантов приезжают в Казахстан из Китая — подробнее об этом можно прочитать здесь.