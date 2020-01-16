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400 кг изъятой у браконьеров рыбы передали в детсады в Туркестанской области

16 Января 2020 13:30
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400 кг изъятой у браконьеров рыбы передали в детсады в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров с 400 кг незаконно выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Напомним, что в период с 6 января по 5 февраля текущего года на территории Туркестанской области полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Целью данного мероприятия являются профилактика, выявление и пресечение правонарушений и преступлений в сфере природоохранного законодательства, незаконной охоты и ловли рыб, порубки деревьев и иных правонарушений.

В ходе ОПМ полицейские Созакского РОП совместно с сотрудниками природоохранной инспекции во время рейдовых мероприятий на одной из трасс остановили подозрительную автомашину. При проверке стражи порядка обнаружили в ней около 400 кг незаконно выловленной рыбы разных пород, а также рыболовные принадлежности.

Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК. В ходе следствия установлено, что все трое подозреваемых оказались местными жителями. Они полностью признались в содеянном. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В свою очередь, изъятую рыбу передали в три детских сада, расположенных в поселке Шолаккорган Созакского района.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать природоохранное законодательство и напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение закона.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Экология, Общество,
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