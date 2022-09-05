400 гвардейцев привлечены к спасательным работам в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На месте пожаров в Аулиекольком районе Костанайской области работают сотрудники МВД и пожарные МЧС, ДЧС. Также к спасательным работам привлечены бойцы Нацгвардии, которые проводят работы по отрыву разделительной полосы между очагами возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в ликвидации пожара в Костанайской области, а именно в Аулекольском и Аманкаргайском районах, на сегодняшний день принимают участие 50 акмолинских пожарных-спасателей, восемь единиц пожарной техники во главе с заместителем оперативного дежурного ДСПТ службы пожаротушения Муратом Балтабаевым.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии РК, к тушению пожара были также привлечены военнослужащих Нацгвардии.

«По данному сигналу вместе с департаментом по чрезвычайным ситуациям, а также решением заместителя министра внутренних дел РК - Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майора Еркина Ботаканова, по боевому сигналу был поднят личный состав регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Костанайской и Акмолинской областей. Для участия в устранении ликвидации крупного природного пожара в Костанайской области привлечен личный состав в количестве около 400 военнослужащих и 32 единиц военной техники Национальной гвардии», - поделились в ведомстве.

На данную территорию по ликвидации ЧС было выделено из воинской части 6697 около 150 человек, из воинской части 5510 - более 250 военнослужащих и 18 единиц техники.

Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.







