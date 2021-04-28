400 гектаров земли Туркестана занимают парки

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В центре внимания - содержание парков и скверов в Туркестане и состояние внутренних ирригационных систем. Аким области Умирзак Шукеев ознакомился с состоянием новых парков города. Он встретился с ответственными за чистоту парковых зон, чтобы дать конкретные поручения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В Туркестане на сегодняшний день насчитывается 11 парков на 400 га, 5 зеленых зон, 25 аллей и скверов и 29 улиц. Отметим, что каждый парк выстроен в оригинальном, неповторимом стиле.

Площадь «Линейного парка» по улице Б. Саттарханова составляет более 20 гектаров. В парке высажено около 5 тысяч деревьев, порядка 25 тысяч кустарников, вырыт искусственный пруд. Парк освещают более тысячи фонарей, установлены фонтаны, скамейки, более двух тысяч малых архитектурных форм.

Завершается благоустройство пешеходной аллеи имени Н. Назарбаева общей площадью 5 гектаров. Территория отдыха хорошо освещена, её украшают многолетние цветущие деревья.

Благоустроена территория музея-заповедника «Әзірет Сұлтан», здесь установлены фонари. На территории 20 гектаров уложили газон и посадили деревья. Кроме того, провели оросительные системы и проложили пешеходные дорожки.

В «Парке Первого Президента» общей площадью 38 гектаров появился искусственный водоем Арал вместимостью 100 куб.м. Специально для него пробурили водную скважину и установили резервуар. Высадили около 10 тысяч деревьев, проложили пешеходные дорожки. Новую зону отдыха освещают необычного дизайна фонари. Здесь также установили фонтаны и небольшие архитектурные скульптуры. В парке построено несколько игровых площадок.

На сегодняшний день завершено строительство площади «Нур-Султан», парка «Жибек жолы», «Дендропарка», «Линейного парка» по улице Яссы. Территорию парков продолжают благоустраивать.