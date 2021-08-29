400 дворов и общественных пространств благоустроили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие работы ведутся по благоустройству парков города и других общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Наряду с созданием новых точек притяжения, где горожане могут с комфортом проводить время на свежем воздухе, также уделяем внимание содержанию имеющихся. Во время объезда посетил ряд парков города. К примеру, по набережной реки Есиль от Рамстора до ЖМ Тельмана отсутствовало освещение, там сейчас проложили тумбы и ведем работы по прокладке кабелей протяженностью 4 км, также ведутся работы по восстановлению плиток и брусчаток.

В парке вдоль набережной реки (со стороны ЖК Городской романс) ранее благоустроили еще несколько зон для детей и взрослых: там появились холмы с горками, игровая зона «питон» (веревочная конструкция), большая песочница, различные игровые элементы и другое. Кроме того, в том районе установили 2-этажную смотровую площадку.

В центральном парке ведутся ремонтно-восстановительные работы от главного входа (проспект Туран) до амфитеатра. Также приступили к разработке концепции парка, которая позволит сделать территорию парка интересной во время зимы. В ботаническом саду также проведены ремонтно-восстановительное работы, ранее привели в порядок и запустили в работу все фонтаны, обновили 13 тыс. квадратных метров велодорожки и другое.

За два года благоустроили в общей сложности 400 дворов общественных пространств (парки, скверы, бульвары). К примеру, в этом году открыли тематические скверы, как сквер спасателей (пересечение улиц А. Янушкевича и А. Пушкина), который стал продолжением подмостового пространства (вблизи Ену им. Л. Н. Гумилева). На территории сквера «Құтқарушылар саябағы» расположены детская и взрослая зона, паркур-площадка, включая полосы препятствий и др.

Также построили для жителей первый в городе колизей уличного спорта «NS street life» (район Алматы, пересечение улицы Мунайтпасова и проспекта Тауелсиздик). Это двухуровневая мультифункциональная арена.

Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта среди населения и популяризации ведения активного здорового образа жизни. Создание комфортных общественных пространств и многофункциональных площадок позволяет охватить как можно больше наших жителей местами, где они смогут проводить досуг с пользой для здоровья, заниматься спортом», - написал аким столицы.