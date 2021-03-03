400 детей пройдут реабилитацию до конца года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года 400 детей пройдут реабилитацию в Туркестанской области. Об этом стало известно во время посещения директором Фонда Нурсултана Назарбаева Даригой Назарбаевой Центра раннего вмешательства «Қамқорлық» в городе Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Центр открыт в декабре 2020 года в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» и расположен в областной детской больнице города Шымкент. Его площадь - 250 квадратных метров. Центр предназначен для детей раннего возраста с задержками и нарушениями в развитии. Здесь дети проходят курсы, которые длятся 21 день. В центре предусматривается как амбулаторная, так и стационарная реабилитация на бесплатной основе.

Дарига Назарбаева посетила коррекционные занятия педагогов, индивидуальные занятия лечебной физкультуры и механотерапии, а также ознакомилась с диагностическим обследованием детей на электроэнцефалографе экспертного класса и комплексном аудиометре.

Необходимо отметить, что до настоящего времени дети Туркестанской области могли пройти обследование на подобных аппаратах только в частных центрах.

«Отличительной особенностью модели центра раннего вмешательства является возможность при небольшой площади и численности команды специалистов предоставлять до 70 реабилитационных услуг каждому ребенку. Результаты работы трех реабилитационных курсов еще раз доказывают важность и эффективность раннего комплексного воздействия на развитие ребенка. У каждого ребенка наблюдается положительная динамика, а пятеро наших малышей сделали свои первые шаги после реабилитационных занятий», - сказала директор центра Ляззат Кучкарова.

До конца года 400 детей пройдут реабилитацию в Шымкенте.

Фонд Нурсултана Назарбаева, учитывая эффективность и необходимость развития службы раннего вмешательства, планирует продолжить открытие подобных центров в рамках второго этапа инициативы Елбасы «Қамқорлық».

В рамках рабочей поездки Дарига Назарбаева посетила также и кабинеты поддержки инклюзии (КПИ), открытые в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» в Туркестанской области.

Кабинеты размещены в КГУ «Общая средняя школа № 1 имени А.Байтурсынова» и в КГУ «Общая средняя школа № 21» в областном центре. Они представляют собой дополнительные помещения, оснащённые специализированной мебелью и оборудованием, интерактивной доской, Монтессори материалами, дидактическими пособиями. Кабинеты похожи на обычный класс, но зонированы для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми с особыми образовательными потребностями, также выделены зона сенсорной разгрузки детей и рабочая часть учителя.

В КПИ Дарига Назарбаева познакомилась с детьми, побеседовала с их индивидуальными ассистентами (тьюторами). Сопровождение тьютором получает каждый ученик с расстройством аутистического спектра как во время уроков в обычном классе, так и в кабинете поддержке инклюзии. И основная задача ассистента - помочь ребенку быть максимально самостоятельным.

В зависимости от особенностей ребенка в КПИ проводится индивидуальная коррекционная работа на логопедических, дефектологических занятиях. Директор Фонда также посетила школьные уроки и наблюдала, как особые ученики включаются в общую работу класса.



