40 тысяч рабочих мест ежегодно будет создаваться в Туркестане – Айдос Укибай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На втором этапе комплексного развития Туркестана в регионе будут реализованы проекты в сфере здравоохранения, образования, энергетики, промышленности и инфраструктурного развития. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для большинства казахстанцев процесс возрождения Туркестана – это развитие туристического кластера, который включает в себя производство, продвижение и продажу туристского продукта и услуг. Однако Нурсултан Абишевич всегда отмечал, что возрождение Туркестана – это не только красочные и величественные объекты, прежде всего это повышение благосостояния жителей региона и всех казахстанцев. Поэтому на втором этапе в регионе будут реализованы проекты в сфере здравоохранения, образования, энергетики, промышленности и инфраструктурного развития (свыше 140 мероприятий Плана развития региона)», - проинформировал пресс-секретарь Елбасы.

По словам Айдоса Укибая, в рамках реализации второго этапа комплексного развития ежегодно будет создаваться 40 тысяч рабочих мест. До 2025 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья, или 26,5 тысячи квартир.

«При этом важно подчеркнуть, что сегодняшние результаты, несомненно, достигнуты благодаря политической воле, непосильному труду и личному участию Елбасы. В свою очередь Глава государства Касым-Жомарт Токаев также придает особое значение возрождению Туркестана. Большой груз ответственности за развитие города и региона возложен на акимат и правительство, которые четко и своевременно осуществляют концепцию и планы, утвержденные Первым Президентом», - отметил Айдос Укибай.

Напомним, 11 мая т.г. Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил с визитом Туркестан, где ознакомился с ходом строительных работ, открыл ряд новых объектов и поделился планами по дальнейшему развитию города.