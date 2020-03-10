40 тысяч долларов потребовали преступники за освобождение иностранца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проведена спецоперация по освобождению похищенного 27-летнего гражданина Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

С заявлением о его похищении в полицию обратился его знакомый. По словам мужчины, тревогу первой забила супруга похищенного. Именно с ней похитители вышли на связь и потребовали за освобождение мужа 40 тысяч долларов. Какую-то часть денег женщина успела передать преступникам.

«Как только о произошедшем стало известно, была создана следственно-оперативная группа. Спустя несколько часов нами были установлены личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного человека. Успешно провели спецоперацию, гражданин Таджикистана благополучно освобожден», – проинформировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое жителей города Тараз, двое из которых ранее неоднократно были судимы. В ходе обыска помещения, где держали потерпевшего, стражи порядка обнаружили травматический пистолет с патронами и наркотические средства. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту расследуется сразу пять уголовных дел: статья 125 часть 2 УК РК– похищение человека; статья 126 часть 2 УК РК – незаконное лишение свободы; статья 194 часть 2 УК РК – вымогательство; статья 287 УК РК – незаконное хранение оружия; статья 296 УК РК – незаконное хранение наркотических средств.

«Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В качестве меры пресечения на период досудебного расследования избрано содержание под стражей», – сообщил Берик Абильбеков.