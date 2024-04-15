40 тонн гуманитарной помощи отправили карагандинцы пострадавшим от паводка жителям Костанайской области

Две фуры с гуманитарным грузом отправили из Караганды в Костанайскую область. Они заполнены продовольственными товарами, генераторами и палатками передает корреспондент агентства Kazinform.

Очередную партию гуманитарной помощи собрал региональный штаб областной Ассамблеи народа Казахстана для пострадавших от паводка сограждан в рамках республиканской акции «Жүректен-жүрекке».

Фото: АНК по Карагандинской области

— Сегодня мы в третий раз отправляем гуманитарную помощь. В этот раз она адресована Костанайской области. Это две фуры с товарами первой необходимости: продукты, теплая одежда, генераторы, палатки, спальные мешки. В общей сложности собрано 40 тонн. Откликаются все: как простые жители, так и предприниматели. Ценна помощь каждого. Это свидетельствует о том, что люди неравнодушны и принимают близко к сердцу беду наших соотечественников. Сбор помощи будет продолжен. В дальнейшем мы будем направлять её и в другие регионы, — сообщил председатель Карагандинского областного польского общества «Палония» Альберт Хмелевский.

С отправкой гуманитарного груза активно помогают волонтеры при АНК. Именно они принимают и сортируют вещи, а также занимаются погрузкой и отгрузкой.

Фото: АНК по Карагандинской области

В общей сложности в этой работе задействовано около 40 человек. В основном это студенты колледжей и вузов.

— Мы гордимся нашей молодежью. Волонтёры принимают активное участие в формировании грузов, это тяжелый физический труд. Они разгружают и загружают большие коробки, мешки, причем по велению сердца, без принуждения, — говорит председатель этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким.

Региональный штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводков находится по адресу: город Караганда, проспект Шахтеров, 64. Помощь принимается ежедневно (кроме воскресенья) до 20 апреля с 09:00 до 17:00.