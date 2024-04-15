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    02:18, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    40 тонн гуманитарной помощи отправили карагандинцы пострадавшим от паводка жителям Костанайской области

    гуманитарная помощь
    Фото: АНК по Карагандинской области

    Две фуры с гуманитарным грузом отправили из Караганды в Костанайскую область. Они заполнены продовольственными товарами, генераторами и палатками передает корреспондент агентства Kazinform.

    Очередную партию гуманитарной помощи собрал региональный штаб областной Ассамблеи народа Казахстана для пострадавших от паводка сограждан в рамках республиканской акции «Жүректен-жүрекке».

    волонтеры
    Фото: АНК по Карагандинской области

    — Сегодня мы в третий раз отправляем гуманитарную помощь. В этот раз она адресована Костанайской области. Это две фуры с товарами первой необходимости: продукты, теплая одежда, генераторы, палатки, спальные мешки. В общей сложности собрано 40 тонн. Откликаются все: как простые жители, так и предприниматели. Ценна помощь каждого. Это свидетельствует о том, что люди неравнодушны и принимают близко к сердцу беду наших соотечественников. Сбор помощи будет продолжен. В дальнейшем мы будем направлять её и в другие регионы, — сообщил председатель Карагандинского областного польского общества «Палония» Альберт Хмелевский.

    С отправкой гуманитарного груза активно помогают волонтеры при АНК. Именно они принимают и сортируют вещи, а также занимаются погрузкой и отгрузкой.

    АНК по Карагандинской области
    Фото: АНК по Карагандинской области

    В общей сложности в этой работе задействовано около 40 человек. В основном это студенты колледжей и вузов.

    — Мы гордимся нашей молодежью. Волонтёры принимают активное участие в формировании грузов, это тяжелый физический труд. Они разгружают и загружают большие коробки, мешки, причем по велению сердца, без принуждения, — говорит председатель этнокультурного объединения корейцев Лилия Ким.

    Региональный штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводков находится по адресу: город Караганда, проспект Шахтеров, 64. Помощь принимается ежедневно (кроме воскресенья) до 20 апреля с 09:00 до 17:00.

    Теги:
    АНК Карагандинская область Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Костанай Волонтеры Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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