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    00:45, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    40 тысяч казахстанцев запретили себе азартные игры

    лудомания, азартные игры
    Фото: Pixabay

    За первый месяц с момента запуска онлайн услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари более 40 тысяч казахстанцев воспользовались этой услугой, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    36 765 человек подали заявку онлайн через портал eGov mobile и 3398 написали бумажное заявление на самоограничение, уточнили в ведомстве.

    Кроме того, Министерством туризма и спорта проводится социальная рекламная кампания по  продвижению этой услуги. В 10 регионах страны вывешены более 200 баннеров и билбордов. Также в Цифровых офисах населения и железнодорожных вокзалах городов Астана, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау размещены тематические баннеры на рекламных конструкциях

    Напомним, заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.

    Вместе с тем, наряду с цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса.

    Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» и сопутствующий законопроект в части административных правонарушений.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Закон и право Лудомания и игромания Азартные игры Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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