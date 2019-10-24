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09:16
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40 пожаров с начала отопительного сезона произошло в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области уменьшилось число пожаров, но значительно возросло количество погибших и получивших травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты департамента по чрезвычайным ситуациям Игоря Балеева, число пожаров в этом году снизилось до 554.
«Как показывает анализ, лидирующую позицию занимают пожары по причине неосторожного обращения с огнем - 28% от общего количества. Затем - нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования и несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей», – сказал И. Балеев.
Большая часть пожаров происходит в жилом секторе. С начала отопительного сезона - 15 сентября - в регионе зарегистрировали уже 40 пожаров. Погибли три человека, травмы получили четверо, в том числе ребенок.
Всего в этом году в огне погибли 33 человека. Больше, чем в прошлом году, на 22%. Среди погибших есть ребенок дошкольного возраста. На треть увеличилось число травмированных – до 23 человек.
«С начала года от отравления угарным газом в жилом секторе погиб один человек и травмированы 27. Двое - уже во время отопительного периода. 11 октября в селе Саумалколь из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода угарным газом отравились 24-летний парень и 18-летняя девушка. Оба госпитализированы», - проинформировал И. Балеев.
Пожарные говорят, что год от года усиливают профилактику. Только с начала отопительного сезона проехали по 32 тысячам адресов. Тем не менее, люди продолжают получать травмы и гибнуть в огне.
«Для улучшения пожарной обстановки в регионе необходимо встречное, заинтересованное отношение населения к проблеме обеспечения пожарной безопасности. Решить ее можно только сообща. К сожалению, пока согласия в этом вопросе не наблюдается», - добавил И. Балеев.
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