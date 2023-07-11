40 неуплаченных штрафов у одного водителя выявили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С помощью программы «Коргау» полицейские областного центра выявили автомобиль со штрафами на 500 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г. Туркестан.

При патрулировании улиц областного центра г. Туркестан сотрудники батальона патрульной полиции УП города с помощью мобильной программы «Коргау-опасный водитель» остановили автомашину марки «Mercedes Benz».

При проверке стражи порядка установили, что у водителя имеется 40 неуплаченных штрафов на сумму более полумиллиона тенге. Как выяснилось, большинство административных штрафов касается нарушений скоростного режима.

Также у автовладельца по постановлению частного судебного исполнителя имеется задолженность на сумму более 2 миллионов тенге.

Автотранспортное средство водворено на штрафстоянку.