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40 нарушений ПДД и неоплаченные штрафы: водителя задержала полиция Туркестанской области

27 Декабря 2022, 17:08
40 нарушений ПДД и неоплаченные штрафы: водителя задержала полиция Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили водителя, который 40 раз нарушал ПДД и не оплатил штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции за 7 суток взыскали штрафы на сумму 3 млн тенге в ходе ОПМ «Борышкер».

На одной из улиц района стражи порядка остановили автомобиль Lada Priora. При проверке документов водителя установлено, что он 40 раз нарушал ПДД и имеет неоплаченные штрафы в размере более 700 000 тенге. Автомашину сразу же водворили на штрафстоянку, а задолженность полностью взыскали.

Струдники полиции предупреждают жителей района о необходимости своевременной оплаты административного штрафа.


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