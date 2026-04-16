40 лесных пожаров произошло в Казахстане с начала года

По его словам, ситуация находится под контролем, а площадь возгораний в последние годы снижается.

— С введением систем раннего обнаружения и видеомониторинга мы реагируем на пожары на ранней стадии. Это позволило не допустить крупных возгораний и снизить их площадь, — отметил он.

В национальных парках внедрены системы видеонаблюдения, реагирующие на появление дыма. Также используется космический мониторинг и авиационное патрулирование.

— В регионах с лесными массивами задействована авиация — вертолеты и самолеты, которые проводят облеты и аэровизуальное наблюдение, — уточнил спикер.

Кроме того, в стране создаются посты противопожарной защиты. На сегодня действует 167 таких постов, до конца года их число планируется увеличить до 550.

В прошлом году этими подразделениями ликвидировано около 900 возгораний.

Отдельное внимание уделяется профилактике. С начала пожароопасного периода к ответственности привлечены 194 нарушителя, сумма штрафов составила около 5 млн тенге.

В МЧС подчеркнули, что в условиях высокой пожарной опасности (4–5 класс) могут вводиться ограничения, включая закрытие отдельных территорий.

Также ведомство изучает внедрение новых технологий, включая элементы искусственного интеллекта и международный опыт тушения пожаров.

