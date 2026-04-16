    15:32, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    40 лесных пожаров произошло в Казахстане с начала года

    В этом году в Казахстане зарегистрировано порядка 40 лесных пожаров и около 200 возгораний. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Толешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лесные пожары
    Фото: ДЧС Костанайской области

    По его словам, ситуация находится под контролем, а площадь возгораний в последние годы снижается.

    — С введением систем раннего обнаружения и видеомониторинга мы реагируем на пожары на ранней стадии. Это позволило не допустить крупных возгораний и снизить их площадь, — отметил он.

    В национальных парках внедрены системы видеонаблюдения, реагирующие на появление дыма. Также используется космический мониторинг и авиационное патрулирование.

    — В регионах с лесными массивами задействована авиация — вертолеты и самолеты, которые проводят облеты и аэровизуальное наблюдение, — уточнил спикер.

    Кроме того, в стране создаются посты противопожарной защиты. На сегодня действует 167 таких постов, до конца года их число планируется увеличить до 550.

    В прошлом году этими подразделениями ликвидировано около 900 возгораний.

    Отдельное внимание уделяется профилактике. С начала пожароопасного периода к ответственности привлечены 194 нарушителя, сумма штрафов составила около 5 млн тенге.

    В МЧС подчеркнули, что в условиях высокой пожарной опасности (4–5 класс) могут вводиться ограничения, включая закрытие отдельных территорий.

    Также ведомство изучает внедрение новых технологий, включая элементы искусственного интеллекта и международный опыт тушения пожаров.

    Ранее сообщалось, что почти 40% лесов страны будут охранять в пожароопасный сезон в ВКО

    Динара Акылжанова
