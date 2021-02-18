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    14:00, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    40 кубометров речного песка украл житель Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские пресекли факт незаконной добычи песка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции Келесского районного отдела полиции выявили факт незаконной добычи природных ресурсов. Полицейские задержали местного жителя, который незаконно добывал песок на реке Келес с использованием спецтехники и экскаватора. Как установили стражи порядка, подозреваемый успел выкопать на берегу реки свыше 40 кубометров песка.

    Данный факт зарегистрировали в районном отделе полиции. Собранные материалы в отношении нарушителя природоохранного законодательства направили в Департамент экологии для принятия соответствующего законного решения.

    Полицейские Туркестанской области напоминают, что согласно статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами» за незаконную добычу природных ресурсов предусмотрено наказание от административного штрафа в размере до 500 МРП до лишения свободы сроком до пяти лет.



    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Экология Правоохранительные органы
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