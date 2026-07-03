40 дней смога зафиксировали в Усть-Каменогорске с начала года

В Усть-Каменогорске с начала 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сопровождавшиеся безветрием и затруднявшие рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, наблюдались 40 дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге сообщил и. о. руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Асет Сулейменов.

По его словам, такие погодные условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Причиной становятся слабый ветер, недостаточный воздухообмен и температурная инверсия.

— С начала года неблагоприятные метеорологические условия фиксировались в январе 15 дней, в феврале — 10, в марте — 3, в апреле — 5, в мае — 3 и в июне — 4 дня, — сообщил Асет Сулейменов.

В этот период промышленные предприятия региона обязаны принимать меры по сокращению выбросов в соответствии с экологическими требованиями.

Как отметили в департаменте экологии, специалисты продолжают мониторинг качества атмосферного воздуха и контролируют соблюдение предприятиями установленного режима работы. По данным ведомства, снижение объемов выбросов в такие дни способствует улучшению качества воздуха и снижению экологической нагрузки.

Ранее в Усть-Каменогорске утвердили правила дистанционки для школ при НМУ.