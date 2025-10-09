40 человек погибли из-за взрыва бомб на фестивале в Мьянме

В уезде Чаунг У в центральной Мьянме сотни человек собрались на фестиваль, посвященный полной луне, когда, по словам члена организаторского комитета, военные сбросили бомбы на собравшихся.

— Организационный комитет предупредил людей, и примерно треть из них успела покинуть место. Однако вскоре над толпой пролетел моторный параплан, который сбросил две бомбы в центр мероприятия, — говорят очевидцы.

Согласно данным BBC населенный пункт, подвергшийся нападению, находится в регионе Сагайн, который стал ключевым полем боя в ходе войны.

Значительная его часть находится под контролем добровольческих формирований, созданных после переворота для борьбы с военным правительством или хунтой.

Эти группы, известные как Народные силы обороны (НСО), также управляют местной администрацией. Представитель местных НСО сообщил BBC Burmese, что во время встречи в понедельник они получили информацию о возможной воздушной атаке.

По его словам, они попытались быстро прекратить протест, но парамоторы прибыли на место раньше, чем ожидалось. По его словам, все произошло за семь минут.

Джо Фриман, исследователь Amnesty International по Мьянме, заявил, что эта атака «должна послужить ужасным сигналом о том, что мирным жителям Мьянмы необходима срочная защита».

Он также призвал АСЕАН, региональный блок Юго-Восточной Азии, который должен собраться в конце этого месяца, «усилить давление на хунту и пересмотреть подход, который подводил народ Мьянмы на протяжении почти пяти лет».

Ранее мощный взрыв прогремел на складе в Великобритании.