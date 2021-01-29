40% алматинцев заражаются коронавирусом в кафе, ресторанах и ТРЦ - Жандарбек  Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 40% алматинцев заражаются коронавирусом в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В прямом эфире на телеканале Atameken Business у Ж. Бекшина директор одного из сетей ресторанов быстрого питания спросил, почему ограничена работа общепитов в ТРЦ и чем отличается кафе в торговых центрах от тех, что расположены на улицах города.

«Здесь независимо от того, что это объект общественного питания, который находится отдельно или же при торгово-развлекательном центре, основная наша задача - сократить концентрацию посетителей. По нашему анализу, заражение в общественных местах - ТРЦ, рестораны, рынки, ночные клубы - составляет 40% заболевших. Поэтому независимо от того, находится ли кафе в ТРЦ или отдельно, если они будут открыты, то здесь будет большой приток и концентрация, тогда нарушение социальной дистанции резко увеличится», - сказал Бекшин.

Напомним, с 1 февраля ТРЦ, торговые дома и торговые сети в Алматы будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

Также установлен запрет на деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы.