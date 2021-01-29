РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 29 Январь 2021 | GMT +6

    40% алматинцев заражаются коронавирусом в кафе, ресторанах и ТРЦ - Жандарбек  Бекшин

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 40% алматинцев заражаются коронавирусом в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В прямом эфире на телеканале Atameken Business у Ж. Бекшина директор одного из сетей ресторанов быстрого питания спросил, почему ограничена работа общепитов в ТРЦ и чем отличается кафе в торговых центрах от тех, что расположены на улицах города.

    «Здесь независимо от того, что это объект общественного питания, который находится отдельно или же при торгово-развлекательном центре, основная наша задача - сократить концентрацию посетителей. По нашему анализу, заражение в общественных местах - ТРЦ, рестораны, рынки, ночные клубы - составляет 40% заболевших. Поэтому независимо от того, находится ли кафе в ТРЦ или отдельно, если они будут открыты, то здесь будет большой приток и концентрация, тогда нарушение социальной дистанции резко увеличится», - сказал Бекшин.

    Напомним, с 1 февраля ТРЦ, торговые дома и торговые сети в Алматы будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

    Также установлен запрет на деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

    C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:17
    Для меня полнейшая неожиданность — министр по ЧС о задержании в его ведомстве
    Сегодня, 14:13
    Возможную смену владельца «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал Канат Шарлапаев
    Сегодня, 14:04
    Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль на Азиатских играх
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!