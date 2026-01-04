4 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1954) родился АЛИМБЕКОВ Мусабек Тургынбекович — видный государственный деятель Республики Казахстан, независимый директор АО «Bank RBK».

Фото: dknews.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист.

Трудовая деятельность: рабочий колхоза имени Ворошилова (1971); стажер Джамбулского областного суда (1981-1982); народный судья Центрального района г. Джамбул (1982-1987); судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда (1987-1992); начальник Жамбылского областного управления юстиции (1996-1999); председатель Южно-Казахстанского областного суда (1999-2001); председатель Алматинского городского суда (2001-2006); председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009); председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011); заместитель председателя, судья суда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2011-2013); председатель суда Евразийского экономического сообщества (2013-2014); председатель Карагандинского областного суда (с 2014 года); председатель Союза судей Республики Казахстан (2016-2020).

Награжден орденом «Парасат» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей РК «Үш би» (2004); Почетной грамотой Президента РК (2003).

49 лет назад (1977) родился КУРМАНГАЛИ Берик Уалиевич — аким области Абай.

Фото: Akorda

Родился в Семипалатинской области. Окончил Институт театра и кино имени Т. Жургенова, редактор-киновед; Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовая деятельность: корреспондент информационной программы «Новости Алматы», телекомпания «Таң» (1997); редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»; ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31 канале» (2000-2007); руководитель антикоррупционного медиа-центра «Нұр медиа» (2009-2012); заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (2012-2015); советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» (2015-2016); советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2018); руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (2018-2019); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2019-2022); председатель правления АО «Агентство Хабар» (2022-2023); советник Президента — пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности — с февраля 2025 года.