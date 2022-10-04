4 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день животных

Учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182 - 4 октября 1226 года), который считается покровителем животных.

День начала космической эры человечества. Всемирная неделя космоса

День начала космический эры провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена 6 декабря 1999 года Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной неделей космоса с тем, чтобы отмечать тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.

СОБЫТИЯ

В 1920 году в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов Казахской АССР, на котором была провозглашена Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика (КазАССР) в составе РСФСР. Была восстановлена казахская национальная государственность. Съезд избрал верховные органы власти - председателем ЦИК КазАССР был избран С.М. Мендешев, а председателем СНК КазАССР - В.А. Радус-Зенькович. Провозглашение Казахской советской национальной государственности имело большое историческое значение. Казахский народ воспринял этот акт как результат многовековой борьбы с колониализмом, первый шаг на пути национального возрождения.

В 1931 году вышел в свет первый номер областной газеты «Орталық Қазақстан». Газета сначала называлась «Қарағанды пролетариаты». В послевоенные годы она была переименована в «Советтiк Қарағанды». Позднее получила название «Орталық Қазақстан». Сотрудниками газеты были писатели Габиден Мустафин и Альжаппар Абишев, публицист Саттар Ерубаев.

В 1957 году в Казахстане с космодрома Байконур на орбиту с помощью межконтинентальной баллистической ракеты был запущен первый искусственный спутник. Он достиг высоты 228 км в перигее (ближайшей к Земле точке) и 946 км в апогее (самой дальней точке от Земли) и развил скорость свыше 28 565 км/ч.

В 1991 году Гурьевский городской Совет народных депутатов принял решение о переименовании областного центра в город Атырау, а 9 октября областной Совет народных депутатов принял решение о переименовании Гурьевской области в Атыраускую.

В 1994 году был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений с Республикой Ангола.

Республика Ангола - страна в юго-западной Африке, которая граничит на севере и северо-востоке с Демократической Республикой Конго, Намибией на юге, Замбией на востоке. Площадь - 1246,7 тыс. км2. Столица - Луанда. Государственный язык - португальский. Местная валюта - кванза. Глава государства и правительства, главнокомандующий Вооруженными силами - президент, избираемый на всеобщих выборах на 5-летний период с правом переизбрания еще на два срока.

В 2005 году в Буландынском районе Акмолинской области был открыт мемориальный памятник знаменитому казахскому борцу, певцу, поэту и композитору Балуану Шолаку (Нурмагамбет Баймырзаулы) (1864-1919). Комплекс воздвигнут на месте его захоронения.

Памятник высотой 16 метров отличается уникальностью архитектурного решения. Он сооружен из красного гранита, специально доставленного из Кордайского района Жамбылской области. На стене высечен текст, рассказывающий о жизни и деятельности этой замечательной личности, сочетавшей в себе два начала - богатырскую мощь и поэтический дар.

В 2007 году неправительственными экологическими организациями Казахстана был учрежден корпоративный фонд «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана», призванный создать механизм финансирования проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия Казахстана и устойчивое природопользование посредством предоставления соответствующей грантовой поддержки физическим и юридическим лицам.

В 2008 году был создан Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Создавая Фонд, как инструмент развития экономики, государство поставило перед ним в качестве основных целей: содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны; содействие модернизации и диверсификации экономики; привлечение потенциала государственно-частного предпринимательства к обеспечению устойчивости экономического развития, решению актуальных социально-экономических задач.

В 2011 году Казахстан первым среди государств СНГ запустил платежную систему MyPay - не имеющий аналогов в Казахстане сервис по проведению мобильных платежей с банковской карты. Уникальность этой услуги в том, что она доступна абонентам всех GSM-операторов на территории Казахстана. Можно подключить любую банковскую карту и платеж проходит с банковской карты на счет получателя платежа.

В 2011 году в Вашингтоне состоялась торжественная церемония награждения премиями влиятельного американского фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI), приуроченная к 10-летию со дня его создания. Первым в ряду награжденных назван Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Данное решение NTI принял в знак признания огромного вклада Н. Назарбаева в дело ядерного разоружения.

В 2012 году при проведении раскопок в Шымкенте ученые Института археологии им. А. Маргулана обнаружили 2 золотых диска с орнаментом, аналогов которым еще не было на территории Казахстана. Их диаметр примерно 7 см. По внешнему кругу есть крохотные отверстия для крепления. Скорее всего, они использовались для украшения одежды либо каких-то предметов утвари, которые были положены в могилу, что само по себе свидетельствует о захоронении человека состоятельного.

В 2013 году археографическая экспедиция в Иран обнаружила в библиотеке Меджлиса (Парламента) в Тегеране дворцовый сборник дипломатических документов «Маджму'а ва джунг», в котором хранится переписка сефевидских правителей с казахскими ханами.

При изучении дворцовых документов выяснился любопытный факт. Оказалось, что казахских послов иранские шахи, как правило, не задерживали. Это является свидетельством того, что сефевидский Иран дорожил дипломатическими отношениями с казахскими ханами и считался с ними. Посланники казахских ханов знали несколько наиболее распространенных в те времена языков и владели искусством дипломатического общения.

В 2016 году в Астане торжественно открыли новое здание полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан. Церемонию посетили аким Астаны Асет Исекешев и президент Татарстана Рустам Минниханов, выразивший слова благодарности руководству Казахстана за поддержку татар, проживающих в стране, а также за возможность проведения в 2017 году Дней Татарстана в Астане.

В 2018 году в Национальном музее РК открылась выставка известного корейского гравера по дереву Ли Чольсу «Улыбающийся мир». Главной особенностью в его работах являются впечатляющие изображения, выполненные простыми линиями, а также красивые тексты, написанные к ним.

Выставка художника Ли Чольсу уже проводилась в таких городах как Швейцарский Базель, Сахалин, Сиэтл, и в этом году она пришла в Казахстан, став частью европейского турне, охватившего такие страны, как Венгрия, Испания, Германия, Франция и Бельгия. На выставке представлены 60 его работ, которые были созданы в 1990-2017 годах.

В 2019 году в Актобе возле корпуса университета имени Кудайбергена Жубанова по улице Гришина открылась аллея имени Нурпеиса Байганина.

Байганин Нурпеис (1860-1945) - народный поэт-сказитель, импровизатор, жырау, заслуженный деятель искусств Казахстана. Родился в Темирском районе (Байганинский район) Актюбинской области. Его именем названы административный район, аул в Актюбинской области, улица в Актобе.

В 2021 году ведущая солистка театра «Астана Опера» Альфия Каримова удостоилась почетного звания «Народный артист Республики Башкортостан». Награду певице вручил лично глава Башкортостана Радий Хабиров.

В 2021 году Международная федерация футбола (ФИФА) вручила специальную награду сборной Казахстана по итогам ее выступления на чемпионате мира-2021 по футзалу в Литве. ФИФА наградила сборную Казахстана призом за честную игру (fair play).