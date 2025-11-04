4 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1961) родился ОНЕРБАЕВ Нурлан Алтаевич — певец, заслуженный артист Республики Казахстан, государственный и общественный деятель.

Фото: Wikipedia

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Театральную студию при Казахском академическом театре им. М. Ауэзова, по специальности актер драмы (1980); Алматинский государственный университет имени Абая, юрист (2000).

Трудовая деятельность: актер вспомогательного состава, ассистент режиссера, помощник главного режиссера, актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова (1980); директор Казахского радио (1990); солист-вокалист эстрадно-симфонического оркестра РК «ТРК» (1996); переводчик, заместитель руководителя группы дубляжа Агентства «Хабар» (1998); ведущий солист, художественный руководитель творческой группы Президентского оркестра РК (1999); художественный руководитель, директор Казахского радио — заместитель председателя правления АО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана» (2001); директор департамента культуры Алматы (2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2008-2011).

Награжден медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 15 жыл» (2010). Лауреат государственной молодежной премии «Дарын» (1995). Мәдениет қайраткері (2008).

61 год назад (1964) родилась НУКЕТАЕВА Динар Жусупалиевна — член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Талдыкорганской (ныне Жетісу) области. Окончила Казахский государственный университет, учитель химии (1985); Институт имени У. А. Джолдасбекова, юрист.

Трудовая деятельность: воспитатель детсада совхоза им. Тюмебаева Алматинской области (1986-1988); учитель химии, воспитатель Ащибулакской, Узынагашской средних школ (1988-1991); инспектор, референт Жамбылского районного СНД, Жамбылской районной администрации (1992-1994); ведущий специалист, секретарь Жамбылского районного маслихата (1994-2004); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, член депутатской группы Парламента РК «Ауыл» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, председатель комитета по социально-культурному развитию (2008-2011); ректор Казахского женского педагогического университета (2011-2017); депутат маслихата города Алматы VI созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и законности (2016); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2023).

Награждена орденами «Парасат», «Құрмет» (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының «Белсенді қызметі үшін» омырау белгісі (2011), «Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009), «Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерлеріне 20 жыл».

58 лет назад (1967) родилась ТЕМИРБАЕВА Асия Кураловна — руководитель Управления координации занятости и социальных программ по Туркестанской области.

Фото: didarbek.kz

Родилась в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Трудовая деятельность: инженер проектного института «Союзгипрорис»; инженер проектного института «Южказводпроект», специалист 1 категории, специалист 2 категории, главный специалист, руководитель отдела, заведующий сектора центра занятости населения города Шымкент, главный специалист, руководитель отдела Департамента труда, занятости населения и социальной защиты Южно-Казахстанской области (1992-2008); руководитель отдела, заместитель руководителя управления, руководитель управления занятости населения Южно-Казахстанской области, руководитель управления по инспекции труда Южно-Казахстанской области — главный государственный инспектор труда Южно-Казахстанской области (2008-2017); руководитель Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения по Туркестанской области (2017-2019).

На занимаемой должности с октября 2019 года.

42 года назад (1983) родился САБУРОВ Адильхан Бадельханович — руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинскую юридическую академию Казахского гуманитарно-юридического университета, специальность «юриспруденция» (2005); Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, по специальности «Государственное и местное управление» (2021).

Трудовая деятельность: служил на различных руководящих должностях в органах прокуратуры (2005-2018); руководитель Следственного управления Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области (2018-2019); заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Восточно-Казахстанской области (2019-2022); руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по области Абай (2023).

На занимаемой должности с февраля 2023 года. Награжден медалью «Ерлігі үшін».

Также в этот день родились:

110 лет назад (1915-2013) родилась ДУЛАТОВА Гульнар Мыржакыповна — журналист, дочь Мыржакыпа Дулатова.

Фото: qazaq1913.com

Уроженка Оренбурга. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (ныне — Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова). Работала врачом-дерматологом с 1939 по 1987 год.

Гульнар Дулатова была инициатором политической и гражданской реабилитации выдающихся представителей казахской интеллигенции начала ХХ века. Она впервые направила в Комитет по политической реабилитации жертв сталинских репрессий при ЦК КПСС материалы, касающиеся таких деятелей, как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Жусупбек Аймауытов и другие. После их политической реабилитации Гульнар Дулатова безвозмездно передала в дар музеям Казахстана (в Республиканский Центральный музей, Музей им. А. Байтурсынова и М. Дулатова, в музеи Костаная, Семипалатинска, Астаны и др.) дореволюционные книги, личные вещи, множество фотографий, писем и других документов, имеющих огромное историческое значение.

Опубликовала в периодической печати множество статей, очерков, эссе; составила сборник произведений отца «Оян, қазақ!» (Алматы, 1989), книгу воспоминаний «Свет истины» («Шындық шырағы») (1995); продолжение «Свет истины» в двух томах (1999), 5-томного собрания сочинений (Алматы, 2004).

В 1993 году за лучший очерк года Дулатовой была присуждена 1-я премия газеты «Қазақ әдебиеті».

Гульнар Дулатова оказала большую помощь в литературных, историко-этнографических изысканиях казахстанским и зарубежным ученым Томохико Уяма (Япония), Исанбике Валиди Тоган (Турция), Хасану Оралтай (Германия), Марату Абсеметову и Сабире Иманбаевой.