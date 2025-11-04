4 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1952 году начала издаваться газета «Қазақстан мұғалімі», в которой освещались достижения педагогической науки, проблемы и мероприятия, связанные с реформами в казахстанских школах.

В 1977 году в Алма-Ате был организован Казахский научно-исследовательский институт кардиологии, преобразованный в 2001 году в Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, с 2010 года — в РГП «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения РК.

В 1995 году состоялось открытие 582-километрового электрифицированного участка трансазиатской железной дороги от станции Шу до станции Арыс, с запуском которого завершилась электрификация всей трансказахстанской железной дороги, соединяющей северные и южные регионы республики.

В 2000 году на участке Сарыадар в селе Рождественка (ныне — село имени Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области) состоялось открытие памятника прославленному казахскому герою Кабанбай батыру. В исторических источниках Кабанбай упоминается как храбрый воин XVIII века. Под его руководством отряды казахских воинов нанесли поражение джунгарам и спасли народ от истребления. На месте захоронения батыра установлен 25-метровый мавзолей, напоминающий форму воинского шлема. Строгие формы ребристых стен подчеркивают устремленность ввысь всего мавзолея из красного кирпича. Общая площадь постройки составляет 41,3 квадратных метра.

В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС). КНС образована резолюцией Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН в 1946 году, является центральным органом в системе ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности.

В 2012 году в Бразилии на Лестнице Селарона среди множества выложенных плиток из разных стран появилась надпись Kazakhstan. Свою лепту в пиар-кампанию нашей молодой республики внесла казахстанка Вероника Иванова.

В 2012 году был снят 7-серийный документальный видеофильм «Музыкант», посвященный памяти основоположника скрипичной школы Казахстана Айткеша Толганбаева, творческое наследие которого внесено в золотой фонд казахстанского музыкального искусства.

В 2015 году в Алматы состоялось официальное открытие почетного консульства Словацкой Республики. Почетным консулом Словацкой Республики в Алматы стал бизнесмен, владелец инвестиционной группы, гражданин Казахстана Марат Сабалаков. Своей главной целью на этом посту он назвал укрепление отношений между двумя странами в областях экономики, торговли, культуры, в научной и образовательной сферах.

В 2016 году были выпущены в обращение памятные серебряные монеты «Күлтегін» из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге.

Культегин (Кюль-тегин) (685-731) — выдающийся военачальник тюркского народа, объединивший множество кочевых этносов. В его честь был создан обширный погребальный комплекс, важную часть которого составил ряд балбалов.

В 2016 году первый исторический полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» был отобран в официальную конкурсную программу фестиваля Азиатского кино (Asian Film Festival), который прошел в испанской Барселоне. Анимационная лента «Қазақ елі» повествует о детстве и периоде взросления будущих ханов — Жанибека и Керея, которые 550 лет назад создали Казахское ханство.

В 2017 году в рамках мероприятия министерского уровня по защите гуманитарного и медицинского персонала, состоявшегося на полях Совета безопасности ООН, Казахстан подписал политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры, а также призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.

В 2019 году Конституционный Совет Республики Казахстан был избран председателем Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на два года.

В 2020 году в преддверии 750-летия Золотой орды вышел документальный фильм «Ұлытау. Ұлық ұлыс», главная цель которого — популяризация и почитание сакральных мест в Улытау, унаследованных народом, привлечение к этим местам туристов. Документальный фильм состоит из двух частей.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение монеты «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи».

В данном монетном проекте представлены коллекционные монеты:

из золота номиналом 500 тенге;

из серебра номиналом 500 тенге;

из серебра номиналом 5000 тенге;

из сплава мельхиор номиналом 200 тенге;

из сплава нибрасс/нейзильбер качеством brilliant uncirculated номиналом 100 тенге, состоящих в одном блистерном наборе.

В 2020 году в Алматы, в парке «Гүлдер» Жетысуского района, открылась первая в стране аллея волонтеров. Все участники высадили саженцы ели и установили таблички с названием своей организации.

В 2021 году в Национальном центре рукописей и редких книг прошла выставка рукописей, на которой были представлены редкие книги, письма ханов, карты (копии) по истории Казахского государства из фонда Национального центра рукописей и редких книг. Например, карта Энтони Дженкинсона, «Жамиг ат-таварих» Кадыргали Жалайыри, «Тарих Джахан Аро» Ахмада Гафари Казвини.

В 2023 году азиатская кинопремия Asia Pacific Screen Awards объявила имена победителей. В числе призеров оказались сразу три казахстанских фильма — «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова, «Братья» Дархана Тулегенова и «Қаш» Айсултана Сеитова. Все три картины являются дебютными работами режиссеров. «Бауырына салу» выиграл в номинации «Лучший молодежный фильм», а исполнители главных ролей картины «Братья» Айбар Салы и Алишер Исмаилов удостоились приза за «Лучшее новое выступление». Ленте «Қаш» досталась награда в номинации «Лучшая операторская работа».

В 2024 году в МВД РК создали Департамент для борьбы с хакерами и расследований киберпреступлений. Новый департамент занимается выявлением и расследованием киберпреступлений, а также разработкой стратегий для их предотвращения.