4 млрд тенге ежегодно приносят в бюджет платные дороги - Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о развитии местных автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделено местной сети автодорог. За прошедшие 5 лет на развитие автодорог областного и районного значения выделено 590 млрд тенге (260 млрд тенге из республиканского бюджета (РБ), 330 млрд тенге из местного бюджета (МБ) и отремонтировано 15 тыс. км автодорог. Здесь необходимо отметить, что во исполнение поручения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «дорога до дома» с 2018 года увеличено финансирование местных дорог и в текущем году объем финансирования превысил 200 млрд тенге, что позволило отремонтировать 4,6 тыс. км дорог, что по сравнению с 2014 годом увеличен в 3 раза и довести уровень хороших и удовлетворительных дорог до 71%», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По словам министра, введение платы за проезд по некоторым участкам автодорог, позволяет содержать эти участки.

«В 2013 году запущена первая платная автодорога Нур-Султан – Щучинск, протяженностью 211 км, где ежегодно собирается свыше 1 млрд тенге, которая покрывает затраты на его содержание. В настоящее время протяженность платных дорог увеличен до 682 км (Нур-Султан – Щучинск (211 км), Нур-Султан – Темиртау (134 км), Алматы – Капшагай (42 км), Алматы – Хоргос (295 км) и ежегодные сборы составляют свыше 4 млрд тенге, что позволяет экономить бюджетные средства на содержание данных автодорог», - перечислил он.

Сказал спикер и несколько слов о развитии придорожного сервиса.

«В целях обеспечения пользователей автодорог качественным придорожным сервисом приведены в соответствие с Национальным стандартом 1 тыс. объектов из 1 822 действующих. Дополнительно за счет бюджета и частных капиталов построены 73 объекта. Данная работа будет продолжена в предстоящий период», - пообещал министр.