    16:35, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    4 млн сельских жителей получат доступ к обновленным медуслугам в 2026 году — Канат Бозумбаев

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев рассказал о ключевых мерах по развитию сел в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    4 млн сельских жителей получат доступ к обновленным медуслугам в 2026 году — Канат Бозумбаев
    Фото: Kazinform

    По его словам, сегодня в республике насчитывается 6 124 сельских населенных пункта, в которых проживает 7,5 млн человек.

    Одной из ключевых программ модернизации сельской инфраструктуры является «Ауыл — Ел бесігі». С начала реализации программы из республиканского бюджета на развитие 2,5 тысячи сел выделено  874 млрд тенге.

    В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» построен 631 объект первичной медико-санитарной помощи.

    — В следующем году будет продолжена модернизация многопрофильных центральных районных больниц, что позволит охватить порядка 4 миллионов сельчан качественными медицинскими услугами, — отметил зампремьера.

    В целях повышения доходов сельского населения реализуется проект «Ауыл аманаты». С начала его реализации из республиканского бюджета выделено 146 млрд тенге. В результате выдано более 18 тыс. микрокредитов и создано около 20 тыс. новых рабочих мест. В ближайшие три года планируется выделить 450 млрд тенге.

    — Разработаны новые подходы к реализации проекта, и в перечень приоритетного финансирования включены несельскохозяйственные виды бизнеса. Для создания условий хранения и переработки продукции будут созданы малые индустриальные зоны, что будет способствовать диверсификации сельской экономики, — сказал К. Бозумбаев.

    В рамках проекта «С дипломом в село» свыше 52 тыс. молодых специалистов получили 200 млрд тенге на приобретение жилья. Кроме того, за последние два года 460 медицинских работников получили единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге.

    Вместе с тем, по словам зампремьера, ключевым условием эффективной работы сельского акима является финансовая самостоятельность.

    С момента внедрения бюджета 4-го уровня (2018 год) наблюдается ежегодный рост поступлений.

    — По итогам 2024 года в бюджеты сельских округов поступило 380 млрд тенге, из которых собственные доходы составили 112 млрд тенге. Таким образом, доля самообеспечения достигла 29,5%. Однако этого недостаточно для полноценного развития сельских территорий, и акимы справедливо поднимают этот вопрос, — подчеркнул К.Бозумбаев.

    Данира Искакова
