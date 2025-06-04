4 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1959) родилась УСЕНБАЕВА Нуржамал Пернебековна — оперная певица (колоратурное сопрано), народная артистка Казахстана, обладательница специальной премии Джино Бекки на Международном конкурсе вокалистов имени Ф. Виньяса в Барселоне.

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Уроженка Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончила Шымкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: с 1984 года работает солисткой оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

В театре оперы и балета им. М. Мусоргского (Санкт-Петербург) пела Виолетту в «Травиате» и Джильду в «Риголетто». Принимала участие в гастролях театра по Японии в декабре 1998 года, спела шесть спектаклей «Травиата» из десяти. Исполняла партии Антониды (Глинка «Жизнь за царя»), Людмилы (Глинка «Руслан и Людмила»), Марфы (Римский-Корсаков «Царская невеста»), Снегурочки (Римский-Корсаков «Снегурочка»), Мими (Пуччини «Богема»), Микаэлы (Бизе «Кармен») и др. Гастролировала в Италии, Испании, Японии, в 2007 году дала сольный концерт в «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк).

44 года назад (1981) родился БАЗАРБЕК Бакытжан Жумабекулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: parlam.kz

Родился в г. Тараз, Жамбылской области. Окончил казахский государственный юридический университет специальность «Юрист» (1998-2002); Московская международная Высшая школа бизнеса — МИРБИС» MBA по специальности «Экологический менеджмент нефтегазового сектора» Магистр права, магистр экономики, магистр делового администрирования» (2011-2013).

Трудовая деятельность: преподаватель, заместитель директора Юридического Института ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (2002-2004); начальник административно-правового отдела РГКП НЦГСОТ МОН РК (03.2004-09.2004); старший преподаватель КазГЮУ (2004-2015); начальник юридического отдела, замначальник Управления правового обеспечения и государственных закупок ТОО «Лесозащита» АО НК КТЖ (2007-2009); заместитель председателя правления ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» (2014-2015); Начальник юридического отдела АО «Центр транспортного сервиса» (06.2015-08.2015); старший преподаватель Университета «Туран-Астана» (2015-2016); генеральный директор ТОО «Bazarbek& Partners» (2016-2023); секретарь Алматинского Филиала РОО «Казахстанский союз юристов» (2016-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

32 года назад (1993) родился ЖАКУПОВ Арсен Абзалович — директор департамента развития человеческих ресурсов Бюро национальной статистики РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Республике Казахстан. Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Йоркский университет (Великобритания) по программе «Болашақ». Проходил зарубежные стажировки в DBB Академии (Германия, г. Берлин), а также в Школе государственного управления им. Мохаммеда ибн Рашид (ОАЭ, г. Дубай).

Трудовая деятельность: ведущий специалист (юрист) Отдела архитектуры и градостроительства г. Талдыкорган; ведущий специалист архитектурно-планировочного сектора Отдела архитектуры и градостроительства города Талдыкорган, ведущий специалист аппарата акима Нарынкольского сельского округа (2015-2016); ведущий специалист управления государственных услуг Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области (2016-2018); главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области (2018-2019); главный эксперт управления общественно-политической работы Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); руководитель управления по развитию в государственных органах принципов общественного участия и открытости Департамента развития коммуникаций государства и общества Министерства информации и общественного развития РК (2020-2022); представитель Уполномоченного по правам человека по Павлодарской области (11.2022-10.2023); руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области, председатель Совета по этике (2023-2024).

На занимаемой должности с декабря 2024 года.