4 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День государственных символов Республики Казахстан

Празднуется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 337 от 4 июня 2007 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 382 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан».

4 июня 1992 года были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны как День рождения новой государственной символики.





Международный день невинных детей — жертв агрессии

Входит в систему международных дней Организации Объединенных Наций. Был установлен в 1982 году в память о ливанских и палестинских детях, павших жертвами агрессии Израиля, и впервые отмечался в 1983 году.

Такая дата была выбрана неслучайно. 4 июня 1982 года был проведен первый налет израильской авиации на Бейрут и некоторые другие населенные пункты Ливана. В ходе налета погибло значительное число мирных жителей, многие из которых были детьми.

СОБЫТИЯ

В 1943 году был объявлен конкурс на создание первого Государственного гимна Казахской ССР.

«Конкурс на слова гимна выиграл 27-летний Каюм Мухамедханов, а композитор Мукан Тулебаев, которому в то время было 30 лет, создал на стихи молодого поэта прекрасную музыку. По торжественности звучания главная песня нашей республики мало уступала гимну Советского Союза. Гимн этот звучал более 50 лет!» — отметила Д. Мухамедхан. Она — дочь автора слов первого гимна КазССР, который был принят в 1945 году.

В 1944 году снайпер Алия Молдагулова посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза.

Алия Нурмухамбетовна Молдагулова (1925-1944) — Герой Советского Союза, снайпер, ефрейтор. Погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники. Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района. На месте ее гибели в Новосокольниках построен мемориальный комплекс.

В 1992 году вступили в силу законы «О Государственном Флаге Республики Казахстан», «О Государственном Гербе Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного гимна Республики Казахстан». Автор Государственного флага Республики Казахстан — Шакен Ниязбеков. Архитекторы Государственного герба Республики Казахстан — Жандарбек Малибеков и Шота Уалиханов.

В 2000 году в селе Жаналык Алматинской области состоялось торжественное перезахоронение жертв сталинского геноцида. На месте бывших сел Дихамбай и Али в братских могилах захоронено 2,5 тысячи расстрелянных в конце 30-х годов казахстанцев разных национальностей, профессий. Есть мнение, что в этой огромной братской могиле находятся останки Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова и других представителей казахской интеллигенции.

В 2000 году в соответствии с протоколом о сотрудничестве в области труда и социальных дел между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран началось первое переселение казахов на историческую родину (всего 732 семьи, или 3 661 человек).

В 2007 году в составе Мангистауской области с административным центром в селе Мангистау образована административно-территориальная единица — Мунайлинский район. Мунайлинский район образован из прилегающих территории к городу Актау сельских населенных пунктов в целях решения проблем оралманов, составляющих основную часть жителей.

В 2010 году ученые обнаружили на территории Костанайской области уникальные геоглифы, которые могут составить конкуренцию рисункам пустыни Наска в Перу.

Единственное, что отличают эти «росписи на земле» от рисунков пустыни Наска — это то, что казахстанские геоглифы «составлены» из курганов-насыпей и значительно превосходят их по размеру.

В 2013 году в Астане, Москве, Лондоне, Вашингтоне и Шанхае в едином порыве Государственный гимн республики в режиме онлайн исполнили сотни наших молодых соотечественников. В акции приняли участие около тысячи казахстанцев со всего мира, среди них студенты вузов и колледжей, представители молодежных организаций и творческой элиты, стипендиаты программы «Болашак».

В 2018 году казахстанец Ерасыл Мурат стал победителем теннисного турнира серии ITF G5 в Тиране (Албания), последовательно прошедший на пути к финалу соперников из Австрии, Италии, Сербии и Черногории.

В 2019 году в рамках Международного арт-фестиваля «Марко Поло» на хорватском острове Корчула с успехом прошли Дни поэзии, музыки и киноискусства Казахстана. Казахстан впервые выступил в качестве страны-партнера оргкомитета фестиваля.

Открытие фестиваля ознаменовалось символической акцией посадки деревьев в Саду Мира г. Корчула. Посол Казахстана Толежан Барлыбаев посадил саженец оливкового дерева «Нур-Султан» в честь казахстанской столицы.

Арт-фестиваль под патронатом Президента Хорватии ежегодно проводится на острове Корчула, где родился путешественник Марко Поло, посетивший в XIII веке Центральную Азию и Китай. Девиз фестиваля «Великий Шелковый путь — Путь диалога и сотрудничества» отражает важность культурно-исторических связей между странами Азии и Европы.

В 2020 году в городах Астана и Алматы Ассоциацией экологических организаций Казахстана был запущен социальный проект под названием «StopMusor», направленный на повышение грамотности и социальной ответственности жителей городов, воспитания культуры, ответственности утилизации бытовых отходов среди населения для снижения уровня замусоривания.

В 2021 году в Арктический мировой архив (AWA) были помещены информационные файлы с Государственным флагом, Гербом, Гимном, Конституцией и Законом о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года. Предварительно файлы были заархивированы по специальной технологии компании «Piql», которая управляет AWA.

В Арктическом мировом архиве хранятся цифровые данные, представляющие историческое и культурное значение, важные большие данные, интеллектуальная собственность и другая информация. Данные содержатся на носителях, рассчитанных на срок службы от 500 и более лет, в глубоком стальном хранилище в условиях вечной мерзлоты.

В 2023 году сотрудники департамента полиции Алматинской области водрузили флаг на высоте 3600 м над уровнем моря в честь Дня государственных символов. Сотрудники департамента полиции Алматинской области поднялись на пик Октябренок, где установили флаг Казахстана. Высота, на которой установлен государственный символ страны, составляет 3600 метров над уровнем моря.

В 2023 году в Египте прошла официальная церемония открытия мечети Султана Бейбарса, приуроченная к его 800-летию. На официальной церемонии открытия мечети Султана Бейбарса с приветственным словом выступил Маулен Ашимбаев.

В 2024 году в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага. Начальник роты почетного караула отдал Президенту Казахстана рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан. Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся с Днем государственных символов и отметил, что этот знаменательный праздник олицетворяет укрепление нашей государственности. В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших учебных заведений получили офицерские погоны из рук Президента — Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

В 2024 году первая партия из восьми лошадей Пржевальского доставлена двумя военным самолетами из Чехии в аэропорт Аркалыка. Южный регион Костанайской области считается исторической родиной этого вида лошадей. Организовать их доставку в Казахстан удалось в рамках международного соглашения. Всего будет реинтродуцировано 40 особей этих редких животных.