4 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

64 года назад (1962) родился КУЛТАСОВ Берик Сайлауович — руководитель Департамента Судебной администрации Республики Казахстан по Жамбылской области.

Фото: zhmb.sud.kz

Родился в Туркестанской области. Окончил Карагандинский государственный университет.

Трудовая деятельность: старший следователь прокуратуры города Талды-Кургана (1984-1985); следователь военной прокуратуры Алма-Атинского гарнизона (1985-1986); помощник прокурора города Кзыл-Орды, прокурор, старший следователь прокуратуры Кзыл-Ординской области (1987-1991); старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Чимкентской области (1991-1992); начальник отдела прокуратуры Жамбылской области (1992-1994); прокурор Жуалынского района (1994-1995); начальник отдела Государственного следственного комитета по Жуалынскому району (1995-1996); начальник управления департамента Государственного следственного комитета по Жамбылской области (1996-1997); начальник управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, заместитель начальника ДКНБ по Жамбылской области (1997-1998); военный прокурор Таразского гарнизона (1998-2000); военный прокурор Южного военного округа (2000-2001); заместитель прокурора города Алматы, Алматинский авиационный транспортный прокурор (2001-2002); заместитель прокурора, первый заместитель прокурора Жамбылской области (2002-2008); первый заместитель прокурора Мангистауской области (2008-2009); прокурор Южно-Казахстанской области (2009-2012); заместитель прокурора Павлодарской области (2012-2013); заместитель прокурора Жамбылской области (2013); руководитель Администратора судов по Жамбылской области (2017).

61 год назад (1965) родилась КАЛТАЕВА Ляззат Молдабековна — председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Фото: instagram.com/lyazzat.kaltayeva

Родилась в Кызылорде. Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, графика и станковая живопись; Казахский педагогический институт имени Абая, преподаватель черчения и рисования; Учебный центр «Арман» при КИМЭП, специалист по сделкам по ценным бумагам; Каспийский общественный университет, юрист.

Трудовая деятельность: секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов Алматы (1987-1991); специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «ДАЭКО» Алматы (1997-2000); специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Данекер» Алматы (1998-2001); специалист по сделкам с ценными бумагами ЗАО «Казахстан-Аудит» Алматы (1998-2001); председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью „Шырак“ (2001-2022); председатель объединения юридических лиц „Ассоциация организаций инвалидов г. Алматы“ (с 2006 года); депутат маслихата города Алматы (2016-2021); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2022-2024).

47 лет назад (1979) родился СЕКСЕМБАЕВ Марат Исламханович — прокурор Костанайской области.

Фото: academy-gp.kz

Родился в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, юрист.

Трудовая деятельность: прокуратура Советского района Караганды (2000-2002); старший прокурор Генпрокуратуры РК (2002-2003); заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК (2003-2004); начальник отдела, начальник управления Генпрокуратуры РК (2004-2009); директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК (2009-2010); председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК (2010-2011); начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства финансовой полиции (2011-2013); руководитель аппарата Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2014); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2014-2015); начальник первого департамента Генеральной прокуратуры РК (2015-2017); прокурор Карагандинской области (2017-2021); руководитель аппарата Генерального прокурора РК (2021-2022); ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2022-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

46 лет назад (1980) родился ШАРАБАСОВ Жайык Сериккалиевич — вице-министр просвещения РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан; Уорикский университет, Англия по программе «Болашак».

Трудовая деятельность: работал в министерствах юстиции и культуры; сотрудник Агентства по делам религий; главный эксперт Управления оценки эффективности деятельности государственных органов Департамента развития системы государственного управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014); заместитель директора Департамента межрегионального сотрудничества, анализа и оценки регионов Миннацэкономики (2014-11.2017); заместитель акима Павлодарской области (11.2017-2019); советник Министра индустрии и инфраструктурного развития РК (2019); заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2019-2023); заместитель заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК (09.2023-12.2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

45 лет назад (1981) родился КАЗИЕВ Максат Бейсенбекович — первый заместитель главного военного прокурора.

Фото: gov.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.

Трудовая деятельность: специалист Жамбылского районного суда Алматинской области (2003-2005); дознаватель отделения дознания Жамбылского районного отдела главного управления внутренних дел Алматинской области (2005-2006); помощник прокурора Жамбылского района Алматинской области (2006-2008); помощник прокурора района Алматы г. Астана (2008-2009); прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Астана (2009-2010); прокурор, старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания департамента Генеральной прокуратуры РК (2010-2012); заместитель Акмолинского транспортного прокурора (2012-2013); старший прокурор управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2013-2014); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2016); прокурор г. Костанай (2016-2019); заместитель прокурора Костанайской области (2019-2021); первый заместитель прокурора Кызылординской области (2021-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

Также в этот день родились:

117 лет назад (1909-1998) родился ТАЖИБАЕВ Абдильда — казахский поэт и драматург, народный писатель Казахской ССР.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Кызылорде. Воспитывался в детском интернате для детей-сирот в Кызылорде. Учился в семилетней школе в Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби), высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького.

Трудовая деятельность: разносчик почты, корректор газеты «Еңбекші қазақ» (ныне — «Егемен Қазақстан») (1926-1928); заместитель редактора Карсакпайской газеты «За медь», заместитель редактора газеты «Лениншіл жас» (ныне — «Жас алаш») (1932-1934); секретарь правления писателей Казахской ССР (1934-1939); председатель правления Союза писателей Казахской ССР (1939-1943); заведующий отделом жамбыловедения Института языка и литературы АН Казахской ССР (1945-1948); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1958-1960); секретарь правления Союза писателей Казахстана, старший научный сотрудник, заведующий отделом театрального и изобразительного искусства института литературы и искусства академии наук Казахской ССР (1960-1984).

Абдильда Тажибаев многие годы плодотворно работал в жанрах поэзии, драматургии, литературоведения, своим творчеством активно участвовал в становлении казахской литературы, в которой отразились и пути развития, ее победы и поражения, ее восхождение и обновление. В грозные годы войны в лирике появились новые мотивы, новые грани гражданственности. Большим событием казахской лирики был его сборник «Острова», ставший этапным не только в творчестве поэта.

По сценарию Абдильды Тажибаева (в соавторстве со сценаристом и драматургом Николаем Погодиным) был снят художественный фильм «Жамбыл». Многие произведения поэта-драматурга переведены на языки народов стран СНГ и зарубежных стран. Перевел на казахский язык произведения Александра Пушкина, Александра Островского, Генриха Гейне и других.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.