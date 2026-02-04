4 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком (International Union Against Cancer, UICC) и при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Цель мероприятий, проводимых во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, — привлечь внимание общественности к сложившейся онкологической ситуации, напомнить о том, сколь опасны раковые заболевания.

Международный день человеческого братства

Новая дата в календаре международных и всемирных дней ООН появилась в декабре 2020 года. Отмечать Международный день человеческого братства решили 4 февраля, потому что в этот день в 2019 году Папа Римский Франциск и верховный имам аль-Азхара шейх Ахмад ат-Тайиб подписали в Абу-Даби документ, озаглавленный «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни». В этой декларации подчеркивалась важность развития культуры диалога и взаимного сотрудничества между людьми, исповедующими разные религии, и осуждалось использование террористами религии для обоснования своих действий.

Международный день запрета пыток

Празднуется в годовщину Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу 4 февраля 1984 года. На данный момент конвенцию ратифицировали 145 государств мира.

СОБЫТИЯ

В 1854 году на реке Малая Алматинка возле развалин древнего поселения Алматы было заложено военное укрепление Заилийское, позже переименованное в Верное. В 1867 году Верное переименовано в город Верный, в 1921 году город Верный был переименован в Алма-Ату. С 1993 года город стал называться Алматы.

В 1972 году в городе Аркалык был создан Торгайский областной историко-краеведческий музей (современный областной музей истории Степного края). Первая экспозиция была открыта в канун празднования 100-летия легендарного казахского батыра Амангельды Иманова 28 июля 1973 года.

В 1992 году во французском городе Тур фильм «Месть» казахского режиссера Ермека Шынарбаева получил первую премию на международном кинофестивале. Фильм Сергея Азимова «Хроника Мертвого моря» получил вторую премию.

В 1992 году был принят протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Народной Республикой Бангладеш.

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Мальта.

В 1993 году было создано первое совместное предприятие в нефтегазовой отрасли республики — казахстанско-турецкое предприятие «Казахтуркмунай».

ТОО «Казахтуркмунай» ведет производственную деятельность на трех лицензионных блоках. В Актюбинской области на блоке IIA (месторождение Лактыбай) и на месторождении Каратобе Южное (лицензия — МГ-307) продолжается промышленная добыча. В Мангистауской области на блоке IV производится промышленная разработка четырех месторождений (Западный Елемес, Восточное Сазтобе, Юго-Восточное Сазтобе, Северо-Восточное Сазтобе).

В 2010 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби стал первым отечественным вузом, успешно прошедшим национальную аккредитацию. Итоги подведены аккредитационным центром Министерства образования и науки РК, который впервые проводил ее по международной модели.

В 2011 году в Берлине на международной выставке «World Money Fair» памятной серебряной монете Национального банка РК «Аттила» номиналом 100 тенге из серии «Великие полководцы» присуждена награда «Лучшая монета года» в номинации «Лучшая монета по исторической теме». Коллекционная монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 гр., диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — «proof».

В 2011 году в Париже Республика Казахстан присоединилась к Хартии по борьбе против рака. Хартия создаст предпосылки для налаживания обмена опытом между странами по лечению тяжелых случаев раковых заболеваний, разработки программы ранней диагностики и новых методов лечения, а также для подготовки молодых кадров на уровне мировых стандартов.

В 2016 году в Астане состоялась официальная церемония вручения АО «ҚазТрансГаз Аймақ» сертификата Европейского фонда управления качеством (European Foundation for Quality Management, EFQM) «Признанное совершенство» четвертого уровня.

Предприятие внесено в Реестр признанных европейских организаций, в числе которых значатся всемирно известные компании BMW, BOSCH, Coca-Cola.

В 2019 году Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) вошел в ТОП мозговых центров мира. Рейтинг составляется в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество» под руководством профессора Джеймса МакГана и считается наиболее авторитетным мировым рейтингом «мозговых центров».

КИСИ стал единственным казахстанским «мозговым центром», вошедшим в основной рейтинг Global Go To Think Tank Index Report Пенсильванского университета, подтвердив свой ведущий статус.

В 2020 году впервые официально была переведена на казахский язык книга «Гарри Поттер и философский камень» с названием «Хәрри Поттер мен пәлсапа тас». «Гарри Поттер и философский камень» перевели Динара Мазен, Саят Мухамедияр и Наркез Берикказы. Ответственный редактор проекта — Назгуль Кожабек.

Эксклюзивные права на издание на казахском языке книг о вселенной Гарри Поттера, придуманной британской писательницей Джоан Роулинг, принадлежит издательству Steppe & World Publishing.

В 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО генеральному директору Организации Одрэ Азуле были переданы сборники произведений Абая на 6 официальных языках ООН, переведенные ОФ «Национальное бюро переводов».

Одрэ Азуле сообщила, что с интересом ознакомилась со статьей Касым-Жомарта Токаева «Абай — духовный реформатор» и была впечатлена мудростью и масштабностью мыслей поэта, просветителя и гуманиста, которые сохраняют свою актуальность и по сей день. Также гендиректор отметила значительный вклад Абая в развитие казахской культуры и литературы, ставшего частью общего наследия человечества. Благодаря труду переводчиков, Абай стал ближе и понятнее иностранному читателю и «заговорил» на многих языках мира.

В 2022 году студенты Казахского национального женского педагогического университета создали биотопливо из растительного масла, которое остается после готовки пищи. Биотопливо безвредно для окружающей среды и является эффективным, дешевым, безопасным и в то же время удобным при транспортировке продуктом.

Разработка молодых ученых Назерке Халел и Мунисы Сайдиганиевой получила призовое место на международной конференции.

В 2024 году в Индексе социального прогресса 2024 года Казахстан занял 63-е место из 170 стран, улучшив результаты на два пункта по сравнению с результатами 2022 года. Общая оценка страны составила 69,73 балла, что выше среднемирового значения (63,44 балла). В разрезе индикаторов Казахстан лидирует по гендерному равенству в среднем образовании, доступности электроснабжения и количеству абонентов мобильной связи. Конкурентными преимуществами Казахстана являются успеваемость детей в средней школе (6-е место), доступ к онлайн-правительству (15-е место), количество населения с образованием (26-е место), численность интернет-пользователей (26-е место). Слабые позиции страна занимает по вторичной переработке материалов (164-е место), свободе мирных собраний (144-е место), ожидаемой продолжительности жизни в 60 лет (130-е место).

В 2025 году в Казахстане Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства торговли и интеграции по инициативе МЧС РК разработал национальный стандарт СТ 3981-2024 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мобильные защитные сооружения гражданской обороны». Стандарт регламентирует основные требования к мобильным защитным сооружениям гражданской обороны, их функциональные характеристики и техническое оснащение, обеспечивая высокий уровень безопасности при чрезвычайных ситуациях.