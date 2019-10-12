4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области под городом Темиртау при столкновении легкового авто с грузовиком погибли 4 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 октября в Бухар-Жырауском районе в 2 км от города Темиртау 66-летний водитель автомашины «Volkswagen», двигаясь со стороны ул. С.Разина, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения автодороги «Темиртау-Астана» и совершил столкновение с грузовой автомашиной марки «Scania» под управлением 28-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомашины «Volkswagen» и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По неофициальным данным, среди погибших были родители популярных продюсеров казахстанской эстрады и солистов группы «Орда» Ерболата и Жанболата Беделхан.

Известный журналист Ришат Асқарбекұлы на своей странице в Facebook опубликовал пост, выражая соболезнование.



