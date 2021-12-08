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4 529 спортивных сооружений функционируют в Туркестанской области

8 Декабря 2021 18:56
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4 529 спортивных сооружений функционируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане строятся современные спортивные объекты. Это позволит привлечь население к массовому спорту, к достижению высоких спортивных результатов как на республиканском, так и на международных спортивных соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

На сегодняшний день согласно ведомственной статистике в Туркестанской области функционируют 4 529 спортивных сооружений.

Доля населения региона, систематически занимающегося спортом составляет 32,1%.

В сфере спорта предусмотрена реализация 13 проектов, в их числе строительство двух объектов с привлечением частных инвестиций и 8 инфраструктурных проектов за счет местного бюджета.

Реализация данных проектов будет способствовать развитию массового спорта и позволит увеличить охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 45% в 2025 году.


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#Туркестанская область   #Спорт   #Общество  
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