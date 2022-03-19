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    21:50, 18 Март 2022 | GMT +6

    4,5 тонны мусора и ила вывезли из арыков в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подрядными предприятиями акиматов районов города произведена очистка арычных сетей и арычных переходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата мегаполиса сообщили, что для предупреждения и ликвидации подтоплений были задействованы 650 дорожных рабочих, 266 единиц специальной техники и 24 мотопомпы, заготовлено 2000 мешков с песком. В результате работ вывезено 4,5 тонны мусора и ила.

    «В период начавшихся в марте дождей зафиксированы случаи перелива из арыков ливневых вод в связи с забившимся случайным бытовым мусором, низкой пропускной способностью, малыми диаметрами и дефектами подземных арычных переходов под проезжей частью дорог, провалами дорожного полотна, а также контруклонами и тупиковыми арычными сетями», - отметили в акимате.

    По информации ДЧС, 18 марта по состоянию на 18.00 зафиксировано 23 подтопления: из них 8 не подтвердились, 7 устранено, по оставшимся 8 участкам работы продолжаются.

    Ранее пользователи сети опубликовали видео затопленных улиц Алматы после дождя. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города назвали причину.



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