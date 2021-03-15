4,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли более 4,5 кг марихуаны у жителя Арыси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с Арысским РОП и прокуратурой задержали подозреваемого в хранении наркотиков в особо крупном размере. При обыске в доме жителя города Арыси оперативники обнаружили наркотическое средство растительного происхождения со специфическим запахом и направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, изъятое наркотическое средство оказалось «высушенной марихуаной» общим весом более 4,5 кг. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Санкция указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков проводится досудебное расследование.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Оперативники также устанавливают пути поставки наркотиков в районный центр.