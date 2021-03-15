РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:28, 15 Март 2021 | GMT +6

    4,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Арыси

    None
    None
    АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли более 4,5 кг марихуаны у жителя Арыси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с Арысским РОП и прокуратурой задержали подозреваемого в хранении наркотиков в особо крупном размере. При обыске в доме жителя города Арыси оперативники обнаружили наркотическое средство растительного происхождения со специфическим запахом и направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, изъятое наркотическое средство оказалось «высушенной марихуаной» общим весом более 4,5 кг. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Санкция указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время по факту незаконного хранения наркотиков проводится досудебное расследование.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Оперативники также устанавливают пути поставки наркотиков в районный центр.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!