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4 107 казахстанцев выздоровели от коронавируса
18 Февраля 2022 08:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По регионам:
в городе Нур-Султане - 631,
в городе Алматы - 485,
в городе Шымкенте - 163,
в Акмолинской области - 507,
в Актюбинской области - 561,
в Алматинской области - 250,
в Атырауской области - 156,
в ВКО - 20,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 309,
в Карагандинской области - 142,
в Костанайской области - 155,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области - 16,
в Павлодарской области - 644,
в СКО - 45,
в Туркестанской области - 14.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 244 669 человека.
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