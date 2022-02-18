4 107 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 107 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 631,

в городе Алматы - 485,

в городе Шымкенте - 163,

в Акмолинской области - 507,

в Актюбинской области - 561,

в Алматинской области - 250,

в Атырауской области - 156,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 309,

в Карагандинской области - 142,

в Костанайской области - 155,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области - 16,

в Павлодарской области - 644,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 244 669 человека.