Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на заседании Правительства рассказал об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей во время каникул, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, летний отдых детей организуется в рамках совместного плана девяти госорганов. Для этих целей созданы республиканский и региональный штабы.

— По стране 2,9 млн детей проведут летние каникулы в 10 743 базах отдыха. Из них — 10 тысяч детей — в круглогодичных оздоровительных центрах, 240 тысяч детей в загородных, 2,6 млн детей — в пришкольных, 75 тысяч детей отдохнут в палаточных и юрточных лагерях, — проинформировал Г. Бейсембаев.

Из 182 центров отдыха 150 будут запущены с 1 по 10 июня. Остальные 32 объекта отдыха начнут работу с 15 июня.

Министр поручил Атырауской, Туркестанской и Актюбинской областям уделить особое внимание повышению охвата детей летним отдыхом.

— В направлении организации досуга детей летними формами занятости, туристскими, творческими, интеллектуальными мероприятиями будут охвачены

2,7 млн детей. Местным исполнительным органам в этом году необходимо организовать оздоровительный отдых, досуг и занятость детей на высоком, качественном уровне, — сказал глава Министерства.

В целях содержательной организации летнего отдыха ведомством проведена специальная подготовка 120 тысяч педагогов-организаторов. Дополнительно будут привлечены более 12 тысяч студентов и волонтеров.

Г. Бейсембаев также отметил, что особое внимание уделяется отдыху детей из регионов, пострадавших от наводнения. Сегодня уже побывали на отдыхе — 614 детей. Находятся на отдыхе — 628 детей. В ближайшее время 3 883 ребенка будут направлены в оздоровительные центры.

— При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «QH Жаздық жолдама» 20 тысяч детей получат возможность отдохнуть бесплатно. Среди них приоритет отдается школьникам из регионов, пострадавших от паводка, детям из социально уязвимых слоев населения и многодетных семей сельской местности, — добавил министр.

Напомним, школьники из пострадавших от паводков регионов РК будут полностью охвачены летним отдыхом. Об этом заместители акимов областей доложили на совещаниях под председательством заместителя Премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев выступил с предложением по качественной организации летнего отдыха детей в стране.

Этнолагери и гостевые семьи: новые проекты летнего отдыха детей реализуют в РК.