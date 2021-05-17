3D-рисунками оформили парк Женис в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Площадки аллеи «Жастар» и парка «Женис» оформили яркими тематическими рисунками в формате 3D, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напольные произведения современного искусства призваны передать обществу определенную идею, наполненную содержательным смыслом.

Аналогичные рисунки, украшающие Тараз, в ближайшие дни появятся в других парках и общественных местах областного центра.

Отметим, не так давно заступивший на пост акима города Ержан Жилкибаев поставил благоустройство Тараза первостепенной задачей. Первыми в списке на преобразование идут дороги, базар, общественный транспорт, освещение, присоединенные территории, и, конечно же, окраины города. Глава города подчёркивает необходимость полицентричности города без окраин. Во всех уголках Тараза должны быть необходимые социальные объекты и досуговые места для жителей и их детей – школы, больницы, парки, скверы.

Также бросается в глаза разномастность городских построек и отсутствие какого-либо архитектурного замысла в появившихся в последние годы новых зданиях и сооружениях. Кроме того, городской акимат намерен остановить повальную вырубку деревьев на улицах Тараза.