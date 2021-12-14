397 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 980 372 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 53,

городе Алматы - 19,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 12,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 81,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 57,