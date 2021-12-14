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397 человек заболели коронавирусом в Казахстане

14 Декабря 2021 08:00
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397 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 980 372 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 53,
городе Алматы - 19,
в городе Шымкенте - 5,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 12,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 1,
в ЗКО - 5,
в Карагандинской области - 81,
в Костанайской области - 14,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 57,
в СКО - 57,
в Туркестанской области - 2. ⠀

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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