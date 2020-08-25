395 тыс. тонн удешевленных ГСМ выделили для проведения уборочных работ - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К началу уборочных работ сельхозпроизводителями подготовлена вся необходимая техника. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения уборочных работ в республике имеется 145 тысяч тракторов, 75 тысяч тракторных прицепов, 38 тысяч зерноуборочных комбайнов, 15 тысяч жаток, 39 тысяч грузовых автомобилей. В целях исключения длительной остановки работы сельхозтоваропроизводителями (СХТП) сформированы ремонтные бригады. Проведена соответствующая работа с сервисными компаниями по усилению ими выездного сервиса, а также заполнению складов необходимыми запасными частями», - доложил министр сельского хозяйства на заседании Правительства.

Для своевременного проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям выделено 395 тысяч тонн удешевленных ГСМ.

«Июльские объемы выбраны регионами полностью. Объемы за август месяц проплачены на 55%, отгружено 26%. Акиматам регионов необходимо провести работу с операторами и СХТП по своевременной отгрузке топлива», - обратился Сапархан Омаров.

Ранее министр отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия текущего года, объем производства зерна ожидается на уровне прошлого года. При этом прогнозируемые объемы производства сельхозкультур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны.